Palillos y "pastafaris"

No hay nada más peligros que pensar que ya lo has visto todo, de verdad, cada vez que me da por decir algo similar me llevo una bofetada que me quedo sentado. A veces para bien, otras para mal y otras simplemente, no lo sé. Y ayer estaba yo tan tranquilo viendo las noticias, por cierto, uno nota que se va haciendo mayor cuando cambia a "Los Simpons", por los informativos a eso de las tres. Pues eso que estaba viendo las noticias, y de repente me encuentro con la historia, al menos curiosa, de un leonés que se ha hecho una foto para el DNI con un palillo de dientes en la boca.

Aparte del tema higiénico, estético y, que evidentemente el hacerse la foto del carnet de identidad con ese adornos, solo podía salir de la famosa frase "no hay huevos" (frase que tiene más peligro que un taxista cabreado), llama la atención que este hecho tenga cabida en las noticias. Entre encuestas del CIS, que ya empiezo a pensar que es el Centro de Investigaciones Surrealistas, Venezuela, Pepu Hernández, que salió del banquillo de entrenador y ahora lo quieren sentar en el de los acusados... Entre todo esto, se nos cuela un palillo. Curioso cuando menos.

Pero no es la primera vez que alguien decide hacerse una foto de su documento de identidad, digamos "especial". Hace tiempo leí de un joven que decidió hacerse una foto con un colador de pasta en la cabeza. Él comentaba que si algunos podían salir con un velo, turbante... Él quería el colador de pasta. Como le comentaron que los velos y demás se permitían por motivos religiosos, él, ni corto ni perezoso, inventó una religión y la registró legalmente: el "pastafarismo" donde el espagueti volador creó el mundo. Prometo no estar de broma.

Miedo me da que este chico leonés, dado el interés que ha despertado su DNI, que ni él mismo esperaba (normal), decida tratar de evitar que le hagan cambiar su foto oficial creando su propia religión: el "palillismo". Un palillo para dominarlos a todos, loado sea el palillo, por el palillo de Grey Skull.

De verdad, puedo entender que no hay quién se resista al "no hay huevos" (¡hombres!), pero me cuesta imaginar cómo ha acabado eso en las noticias con entrevista al paisano y todo.