Q UIÉN le mandaría. Cómo alguien como él, con su trayectoria, puede liarse de esa forma cuando sobre el papel sólo tiene que perder.

Si esas dudas surgen prácticamente siempre que un deportista de prestigio da el paso de dedicarse a la política, en el caso de Pepu Hernández son aún mayores porque ha entrado con la torpeza de un elefante en una cacharrería y lo ha tirado todo al suelo en menos de 24 horas.

Si ya parecía difícil que alguien aceptara un cargo político de relumbrón con una sociedad utilizada para pagar menos impuestos, llamándote Pepu Hernández, habiendo sido seleccionador español de baloncesto y teniendo de uñas a las bases del PSOE por su designación a dedo, la decisión parece un suicidio del prestigio ganado en la cancha.

Y es que no entra en ninguna lógica aceptar la propuesta de ser precandidato a las primarias a la alcaldía de Madrid si tienes abierta una sociedad para pagar menos impuestos, cuando sabes que al político se le investiga todo desde el primer instante y más siendo un fichaje mediático. Quien le aconsejó dar el paso, que sería el presidente de la tesis, metió la pata y ahora Pedro Sánchez suma otro gran resbalón a su dilatado historial de elecciones a dedo.

No tenía suficiente con las dimisiones de dos ministros en los primeros 101 días de Gobierno -Huerta y Montón-; con la marcha que incomprensiblemente no se produjo de la ministra Dolores Delgado pese a sus notables méritos con Villarejo; y a los bochornos de Pedro Duque y Borrell, que también se podrían haber ido y entraría dentro de la normalidad. Ahora llega Pepu Hernández y sin saltar a la arena se le abre ya la puerta de salida.

Quién le mandaría dejarse llevar por cantos de sirena, sobre todo cuando las encuestas auguran un mediocre resultado al PSOE en Madrid. Quién le mandaría meterse en política cuando era una persona querida porque representaba a todos y porque además, como se vio cuando era entrenador de Estudiantes y se enfrentó al CBS, tenía el cariño del público, ganado por cierto a pulso con su esfuerzo por atender a sus fans.

Quién le mandaría a Pepu Hernández y a tantos otros deportistas que dieron el paso de cruzar la valla y alinearse con un determinado partido político.

El último fracaso fue el de Ruth Beitia, la atleta referencia del atletismo español de los últimos años, que es diputada del PP desde 2011 y que ha durado un telediario como candidata a la comunidad cántabra, designada por Pablo Casado. De ser la más querida en la pista -sólo había que verla en Salamanca en el campeonato de España cada vez que saltaba- pasó con su último paso al frente en política a ser muy cuestionada por sus adversarios políticos y una parte muy importante de la sociedad. Y, por lo que se ve, no le ha merecido la pena.

En Salamanca también hay un largo historial de deportistas que entraron en política después de dejar su carrera. Todos se han dejado algo en el camino. La que menos, la atleta Rosa Colorado, porque renunció a ser concejala antes de que se celebrara el primer pleno del Ayuntamiento de Salamanca tras las elecciones. Se iba Enrique Cabero y ella, por fidelidad a quien la convenció para llegar hasta allí, también se marchó. Antes le había dado calabazas a Aquiles Magide y a Fernando Pablos.

También estuvo Dori Ruano, que no terminó de encariñarse con la política, y llegó Enrique Sánchez-Guijo, quien sin duda vivió más alegrías en las pistas que en el Ayuntamiento. Y está Antonio Sánchez, que a pesar de haber sido tres veces olímpico, no tiene el reconocimiento en la ciudad que sí, y también merecidamente, se le concedió a otros olímpicos como a la propia Rosa Colorado o a José Luis Sánchez-Paraíso, los dos con instalaciones deportivas con su nombre. Si no se hubiera dedicado a la política, quien batió varias veces el récord de España de 200 y 400 y fue internacional absoluto en 48 ocasiones, seguro que hubiera tenido un mayor reconocimiento de las instituciones.

A un deportista la política le quita porque pasa de ser un ídolo de masas a ídolo de unos cuantos. Si encima, como le ocurre a Pepu, te investigan y encuentran algo al día siguiente de nombrarte, la metedura de pata es para echarse a llorar.