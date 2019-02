¿Devotos o curiosos?

V OX presentó sus credenciales en Salamanca en el mismo espacio que el PP celebra su comida navideña. Y lo hizo con éxito de público. Aunque me pregunto cuántos de los asistentes eran devotos y cuántos curiosos que se habían acercado a ver lo que dicen que está de moda. Los devotos vibraban con el mantra de la resistencia y la reconquista, y los curiosos alargaban el cuello buscando conocidos. Vi a algunos que son gente del toro, como Andrés Sánchez o Eusebio Cembellín, y otros que, francamente, me costaba encajar, como Álvaro Herrera. Había señoras, jóvenes, conocidos del barrio que juegan la partida después de comer y algún que otro pequeño empresario del centro que si me hubiesen preguntado habría jurado que eran todos del PP, pero ya no lo sé. Mazaly Aguilar, nombre importante de Vox, economista, bancaria y profesora, abrió el acto con nuestros "papeles", que le sirvieron para arrinconar a la memoria histórica en pupitres e investigaciones. Luego intervino la estrella del acto, Javier Ortega, con planta de segunda línea de rugby, que entró en los argumentos conocidos de Vox. ¿Convenció? Sí, según me contaron, pero con argumentos así es fácil convencer. Ortega no quiso hablar de candidatos, algo que no preocupa en Vox porque hablamos de una marca, una franquicia, que vende aquí lo mismo que a ochocientos kilómetros con independencia de quién atienda el mostrador. Donde deben preocuparse es el PP porque estos son "tendencia", que dicen los de la moda, y vienen arreando. Tendencia.

Esta visita y las primarias de Podemos nos van metiendo un poco más en la campaña electoral dejando meses atrás: enero es historia. Vuelven las urnas como regresan las cigüeñas por San Blas. Las mismas que encandilaron a poetas como Gabriel y Galán o Aníbal Núñez, y que mirarán con sorpresa desde sus posiciones a las esculturas chinas que se han puesto en varias plazas estos días. Se preguntarán qué hemos hecho en su ausencia. A mí estas esculturas me fascinan porque me parecen divertidas y dejan en evidencia que tenemos un estatuario muy serio y en algún caso solemne. Y habrá que preguntar si podemos quedarnos con alguna "gordi" china para que no sienta complejos la "curvy" que Hipólito Pérez Calvo nos dejó cerca de San Juan de Sahagún. A la cigüeña le dedicó una estupenda canción Eliseo Parra que comienza imitando su sonido, que es como un aviso de su presencia, porque su ausencia está clara con sus nidos vacíos en campanarios, torres y en esculturas de padres de la Iglesia en la Clerecía.

San Blas es tiempo de gargantillas y hogueras, cuyo humo, supongo, purificará gargantas y almas. Antes, las mujeres, pasada la cuarentena tras el parto iban a la iglesia a purificarse y llevaban palomas y al niño, siguiendo el guión de los Evangelios. Estamos en el fin de semana de las Candelas –felicidades a Candela Vega y demás "Candes"—cuando se bendicen las velas que nos protegen de la oscuridad de las tormentas y se mira el cirio que acompaña a la Candelaria y la Virgen de la Cuesta, en Candelario y Miranda del Castañar, durante la procesión por si se apaga, que será mala señal para la cosecha de castañas. Un fin de semana con mucha fiesta por delante y también mucha nostalgia con las canciones del Consorcio. A ver quién se resiste a cantar el "Eres tú" cuando lo interpreten. Aquí sí que curiosidad y devoción van juntas.