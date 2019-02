El CIS de Tezanos "Dixit"

Tomo prestada una parte de la cita de Santa Teresa que reza así "vivo sin vivir en mí" para confesar la zozobra que me embargó gran parte del día de ayer, una vez que supe que el CIS de Tezanos atacaba de nuevo y había publicado su Barómetro correspondiente a enero de 2019. Pasaban las horas y las dudas se multiplicaban: ¿me creo algo, un poco, la mitad o todo lo que dice el CIS de Tezanos? ¿Escribo sobre este asunto, o no? Al final decidí que sí, y aquí van los datos que más me llamaron la atención. Por ejemplo, que el principal problema para los encuestados sea, con mucha diferencia, el paro, seguido de "los/as políticos/as en general, los partidos y la política"; a continuación figuran la corrupción y el fraude y, después, los problemas de índole económica y la sanidad. He ahí las cinco preocupaciones principales que teníamos en los trece primeros días del año, que es cuando se realizaron las encuestas. También se debe destacar que el 40,4 por ciento dice que la gestión del Gobierno del PSOE es regular; el 26,8 señala que es mala y el 14,5 que muy mala; claro que siempre hay un grupo de inasequibles al desaliento que opina que es muy buena, aunque tan solo el 0,7 por ciento, y un 12,7 por ciento que es buena.

Pedro Sánchez recibe 3,8 puntos sobre 10; Rivera llega hasta 3,5; Pablo Casado se queda en 2,9 y Pablo Iglesias en 2,8. Cuando se pregunta por el Gobierno, llega la debacle. El pelotón de los más torpes está encabezado por Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es el más desconocido de todo el Ejecutivo y también el menos valorado con 3,2 puntos, aunque en su descargo hay que decir que comparte esta posición de cola con su colega de Sanidad, María Luisa Carcedo. Entre los más conocidos figuran Borrell, Pedro Duque, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles. El más valorado es el astronauta Pedro Duque, seguido de Marlaska y de Margarita Robles empatada con Borrell. Pero, en cualquier caso, hay suspenso general.

Y ahora llega la traca final: el PP de Casado se desploma en intención de voto y estaría a 15 puntos del PSOE que sería el más votado; después vendría Ciudadanos, seguido de Podemos y sus confluencias; los populares se quedarían en el cuarto puesto y continúa el ascenso de Vox, que es la fuerza política que más avanza al pasar del 3,7 al 6,5 por ciento en intención de voto. Dicho de otro modo, la subida de este último partido coincide en parte con la caída de Pablo Casado y sus huestes. ¿Son creíbles estos datos del CIS? Puede que los porcentajes no lo sean, pero la tendencia sí. Yo que Casado me preocuparía.