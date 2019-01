La vía escocesa

Las probabilidades de hallar vida inteligente en cualquiera de los muchos planetas que los astrónomos van descubriendo en el Universo resultan ridículamente pequeñas. El surgimiento de la vida en la Tierra hace cuatro mil años constituye un milagro de tal magnitud que difícilmente puede repetirse, por muchos miles de millones de cuerpos celestes con agua que existan en el cosmos.

Hay, sin embargo, acontecimientos que invitan a la esperanza. Uno de ellos ha ocurrido en Valladolid hace pocos días. En la sede de las instituciones regionales se han detectado signos evidentes de vida inteligente y no se trata de ningún espejismo ni de un rebote de señales llegadas del exterior. Se han captado testimonios inequívocos de decisiones racionales y los indicios proceden del Colegio de la Asunción, sede del Ejecutivo regional.

Al parecer, la Junta de Juan Vicente Herrera ha anunciado su intención de pedir al Gobierno del Doctor Pedro Sánchez que las empresas que se instalen en los pueblos de Castilla y León dejen de pagar impuestos al Estado si están al menos cinco años funcionando. Se trata de la primera medida con visos de una cierta eficacia en esa guerra contra la despoblación que el equipo presidido por Herrera va perdiendo de forma clamorosa desde hace casi dos décadas. Cierto que esas exenciones fiscales no están en su mano, y que otras medidas similares que sí lo están no han sido anunciadas por la Junta, pero no hay duda de que se trata de vestigios de actividad cerebral.

Según explicó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, Castilla y León plantea estas deducciones en el impuesto de sociedades a pagar por las empresas o en el IRPF si son empresarios individuales, pero siempre ligadas a la creación en empleo, de forma que si están al menos cinco años con actividad, en la práctica se les eximiría de pagar esos tributos.

Asombroso. En lugar de poner trabas, facilitar la instalación de negocios en nuestros pueblos. ¿Cómo no se les habrá ocurrido antes?

Bien. Pues el surgimiento de la vida no solo exige que millones de moléculas conformen el ADN, el ARN, las proteínas y las enzimas de una forma determinada, sino que requiere que interactúen entre sí con un plan preconcebido: construir seres vivos destinados a la reproducción. Esa coordinación de los átomos, pura materia, siguiendo un propósito común, resulta al menos tan complicada de conseguir como poner de acuerdo a todos los grupos de la Diputación de Salamanca en cualquier asunto que no sea el reparto de las dietas de asistencia, en el que suelen coincidir.

Pero también aquí, en una confluencia astral de estas que se producen cada cientos de años, ha surgido la chispa, ha vibrado la materia gris de los diputados y entre todos han alumbrado una proposición pidiendo al mismo Gobierno del Doctor Sánchez (una desgracia que todo dependa del okupa de la Moncloa) que se inspire en la "vía escocesa" para combatir la despoblación en Salamanca, en Castilla y León y en España. Esa "scottish way" no es otra que la iniciativa aplicada en las Highlands, de la que informaba La Gaceta de Salamanca hace un mes y que tan buenos resultados ha dado en esos territorios del Reino Unido en forma de instalación de empresas y aumento de la población. En síntesis, se trata de crear un organismo independiente, sin políticos, con profesionales elegidos por concurso pero financiados de forma generosa con dinero público, para detectar oportunidades y captar inversiones. Algo nunca visto en nuestro país, al menos desde tiempos de los Reyes Católicos.

Brillante idea, pero dependiendo de Sánchez... Menos mal que los diputados, aparte de leer los reportajes publicados por este periódico, han tenido otro momento de lucidez y se les ha ocurrido implicar a la Junta y a la propia Salina como responsables de impulsar la iniciativa, porque si todo está en manos de Viajero Sánchez, aquí el único proyecto que sale adelante es el de alguna que otra funeraria.