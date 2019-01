Cierren la Subdelegación

Hace un par de días LA GACETA publicaba una foto que en sí misma era un homenaje a la falta de sentido del ridículo, algo que actualmente se ha convertido en la primera enfermedad que sufren los españoles, por encima incluso de la caries. En la imagen aparecía la subdelegada del Gobierno en Salamanca, señora o señorita Encarnación Pérez, en un acto que no tiene desperdicio en los tiempos que corren, pues asistir a la "inauguración" del cambio de señales de límite de velocidad en una carretera, como mínimo es lamentable y prueba de que en España poco o nada tenemos que hacer€ La subdelegada desde luego que no. La fotografía iba aún más allá, pues era un puro fotograma de Berlanga pero en color. Dos operarios retiraban en una carretera el disco de límite a 100 kilómetros por hora, mientras la señora representante del Gobierno (o lo que sea lo que preside Willy Fog Sánchez) sujetaba, aterida de frío, el nuevo disco de límite 90 y ante la atenta mirada del director provincial de Tráfico, todos ellos con los correspondientes y "berlanguianos" chalecos reflectantes€ Sólo faltaba el alcalde, el cura, Pepe Isbert, y la banda de música€

Yo no sé para qué sacar a Franco de su eterno descanso, si Franco está entre nosotros, porque la Subdelegación del Gobierno, el Gobierno Civil para entendernos, es eso, un vestigio del pasado, con actos estúpidos del pasado, como "inaugurar" una señal para que veamos cuanto se preocupan por nosotros€ Fue Aznar, precisamente, quien prometió en su primera legislatura suprimir los gobiernos civiles, pues no tenían mucho sentido en el esquema del Estado de las Autonomías€ pero hecha la ley, hecha la trampa, y lo que hizo fue solamente cambiar el nombre y además añadir las delegaciones del Gobierno, ubicadas en las capitales, en el caso de Castilla y León en Valladolid. Y así han ido pasando los años, entre inauguración de señales y semáforos, y convites en honor de la patrona de turno. Por lo tanto, no me queda otra que pedir la supresión de esta institución caduca, costosa, inútil y sobre todo "berlanguiana".