31 de enero, día de los Tercios

7 de diciembre de 1585. Empel, Holanda. La bruma que levanta del río Mosa te hiela el alma. El bastardo de van Hohenlohe tuvo suerte y consiguió encerrarnos en la isla Bommel; fue eso: suerte, ni táctica, ni —sobra decir— valor, que de eso nunca estuvimos faltos en los Tercios, al contrario que nuestra magra soldada, que aún sigo esperando. La pólvora estaba chorreando agua, al igual que nuestras limas, jubones, tejados y calcos. Vive Dios que habríamos estado más secos dentro de una cántara de vino, pero ni vino teníamos; lo único que nos calentaba la sangre eran las propuestas de rendición que los herejes nos remitían. Bobadilla, nuestro maestre de campo, quería cerciorarse de que conocíamos nuestra situación: que no quedaba salida y que nuestros huesos cimentarían las casas del lugar, la cadena de mando fue sondeándonos y la respuesta fue a una voz: «Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos» y así se lo hizo saber, tan elegantemente, a los herejes, obviando nuestras mentadas a sus madres.

La respuesta debió inflarle los bofes al felón, pues ordenó abrir los diques para inundar la isla, por si no era bastante estorbo el barro que cubría toda su superficie. Reculamos hasta un pequeño promontorio llamado Empel y comenzamos a cavar trincheras con zapas, uñas y dientes. Cuando apenas me quedaban fuerzas y dejé caer el pico, este encontró algo duro; me agaché para escarbar con las manos y caí de hinojos: era una tabla de la Virgen María con unos colores tan vivos y brillantes que parecía recién pintada. Mi compadre, el Coco, salió corriendo haciéndose cruces y anunciando a los hombres el hallazgo —seguro que Dios en su infinita sabiduría no sospechaba que tan harapiento ángel anunciaría tan buena nueva—. Improvisamos un altar con mochilas y balas y sobre él colocamos la imagen. Usando los nudos de las mechas de nuestros mosquetes como si fueran las cuentas de un rosario y las cazoletas de nuestras dagas como improvisados crucifijos, rezamos a la Madre del Salvador impetrando su protección. Y el milagro ocurrió.

A eso de medianoche comenzó a soplar un viento inusualmente gélido e intenso que congeló nuestras agüelas y greguescos, pero también las aguas del Mosa. Creo que la Virgen obró el milagro para que escapásemos, aunque para nosotros huir nunca fue una opción a considerar; compañeros hubo que habían pedido a Bobadilla que ordenase matarnos unos a otros antes que caer frente al enemigo. Cruzamos sobre el hielo y pillamos al destacamento holandés a calzón bajado y calentamos aquel helador infierno: con el filo de nuestras espadas destripamos sus vientres y empuñando vizcaínas les contamos los botones a puñaladas. Aquel barro negro se tornó arcilla colorada cuando la tintamos con la sangre de los flamencos. Fue una victoria memorable, de las que dicen que recordará la Historia.

Se rumorea que van Hohenlohe al ser informado de la escabechina murmuró algo como «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro», pero si esto es cierto solo su negra conciencia y Dios lo sabe. Yo no estaba presente cuando lo dijo y la verdad me importa una higa lo que dijera o no. Yo estaba feliz arrastrando mis remiendos por el barro, cargando, henchido de orgullo, aquella pintura ante la que grandes, nobles, hidalgos y militares se descubrían o se postraban, sabiendo que aquella que llevaba encima estaba por encima de todos.