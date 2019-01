Me sorprendió el titular del cuadernillo de ayer del CAMPO en este diario: "Ya no hay ovejas negras". Es como si se hubieran acabado los garbanzos negros o las tarjetas black. O sea, como si hubieran terminado las peinetas a tu tribu, el queoszurzan, la gitanita que se fuga con el payo, aquellos vástagos de familias conservadoras que en pleno franquismo fueron cripto-comunistas (un Garrigues, un Sartorius, un Elola, el escritor centenario Zúñiga, de estirpe bejarana€), Errejón huyendo de Podemos, Alfonso Guerra atizándole a Pedro Sánchez. A Torrente Ballester, el primogénito le salió garbanzo negro y dedicó "a quien mas dolor me causa" una de sus obras. En análogo sentido lo decía Paco, "El galgo" de Sando: "En todas las manadas hay un pollo zaratán". Menos en la suya, que calavera o desmedrado, enclenque, ninguno de los pollos. Le salieron tres mozallones —Ampelio, Isidro y Paquito—, buena gente y canguelo de los quintos de la comarca, cuando competían a la pelota mano. Esas manos como trillos que tanto trabajaron y pegaron duro a la bola forrada, cuando en los pueblos había quintas, afición y frontón —en el Registro "el juego de pelota"—, con la pintada usual: "¡Vivan los quintos del 55!".

El caso es que en la motila, la lana de la oveja negra siempre se ha cotizado mucho menos que el vellón de la blanca, pero un ganadero guinaldés se resiste al titular de la extinción de la oveja negra, y se dedica a su cría, porque ha comprobado que "pare más mellizos o trillizos, y es más resistente"; y añade: "Las que cojean son las blancas". Pues ¡ánimo, ganadero! Mi amigo Eladio cría y apacienta de ambos genes.

El paisano es como aquellos que, históricamente, invocaron y defendieron la igualdad de la raza negra con el resto de las razas, por supuesto la blanca. El racista Hitler se tuvo que tragar la medalla de Owens, superior a sus velocistas arios. Y el mundo ha aprendido que no solo ganan maratones, sino que son igual de inteligentes (aunque lo que más jode es que los varones tienen fama de superior virilidad empotrando). "Adivinen quién viene esta noche": Un pastor de Fuenteguinaldo con una tropa de ovejas negras. Valiente.