Las ilusiones

Me sorprendo en el correo con un regalo prime de cliente prime. Puedo reproducir películas y series de manera ilimitada, escuchar dos millones de canciones sin publicidad, leer cientos de eBooks y, a cambio, puedo recibir del moderno dragón de las siete cabezas de la venta y distribución mundial dos millones de productos gratis al día siguiente de comprarlos. También me sugiere que almacene mis fotos en su sistema; ahí se nota que todavía no me conoce bien. Todo por una cuota mensual que me transforma en consumidor culturizado, justo el mismo día en que mi banco/a me anuncia que cobrará unos 100 euros anuales de comisiones y no regalará ni sartenes.

Las plataformas audiovisuales en los paquetes de telefonía o como premio a la fidelidad compradora han disparado el consumo de televisión doméstica compartida. Las adolescentes disfrutan juntas su serie favorita; las familias ocupan a codazos el abandonado salón para compartir códigos secretos T23BM: temporada 2, capítulo 3, Black Mirror. O cada uno ante su pantalla, dudando sobre los títulos que pueblan los menús y alimentan nuevos conceptos: la infidelidad de sofá, ya no es la clásica en la que pensamos sino la que ejercemos al ocupar nuestro asiento para asomarnos, sin testigos, a otra aventura de nuestra nueva adicción audiovisual.

De todo este paisaje hay algo que me seduce mucho. Nuevas oportunidades de trabajo y de trabajos se abren paso entre tantas producciones e ideas. El mercado del entretenimiento está en alza imparable y por primera vez tenemos un reconocimiento cercano con La casa de papel, merecedora del primer Emmy Internacional, con el bejarano Jesús Colmenar como productor ejecutivo. O, en otro escenario, a un Rodrigo Cortés -querido talento- como acompañante radiante de Martin Scorsese en los actos previos a su premio Princesa de Asturias de las Artes. Y todos los nombres que recorren un camino que se desmorona cada día pero que su fuerza consigue reconstruir de nuevo. Generaciones de creadores habituados a un futuro mucho más incierto que los personajes de sus historias, pero tan fuertes como dioses cuando el resto de los mortales vivimos por unos momentos de su luz.

Cuando un ser especial llega a nuestras vidas y dice quiero dedicarme a la música, al cine, al teatro, a la literatura, a expresarse, en definitiva, me ilusiona a la vez que me desarma. Hay un corto de Andrea Casaseca con una madre que, ofuscada y asustada como todas lo estamos ante los futuros imperfectos, discute en la mesa la decisión de ser directora de cine de su hija adolescente. Tras la discusión la joven le devuelve firme las mismas palabras de amenaza con las que ella ha intentado detener la fuerza imparable de una convicción: no pasa nada mamá; quiero ser una muerta de hambre.

¡Manjares divinos, néctares y ambrosía, inmortalidad€! Todos sentados a la mesa de un negocio imparable, floreciente y globalizador aunque nos convierta de espectadores y lectores, en clientes. ¿O era al revés?