Feliz año chino

Los galos temían que el cielo se les viniese encima y uno, desde niño, vive atemorizado por la idea de que los chinos salten todos a la vez y el planeta ruede por el universo abajo sin rumbo. En misa se pedía por el obispo Mauro y yo rogaba que uno de los chinos no saltase al tiempo que sus compatriotas. He pedido en la calle para los "chinitos" con la hucha del Domund cuando tocaba; era una hucha de barro que asemejaba una cabeza de chino con el gorro tradicional y los ojos rasgados, y que pasaba el curso encima de un armario junto a la de un negro. Aquella hucha no pasó de quinto por culpa de un compañero que se empeñó en saquearla con un cuchillo: se le cayó de las manos y los padres salesianos nos tuvieron un mes entrando a las siete de la mañana en el colegio. Luego, en la universidad, en el bar de Magisterio de la señora Cristi, de infinita paciencia y mano maravillosa para los bocadillos de tortilla, eché un sinfín de partidas de dados jugando a los "chinos" y tenía un póster de Mao en la habitación. En aquellos años perdíamos y ganábamos en rugby por tantos "chinos". Todo aquello vino a coincidir con la apertura del primer restaurante chino en Salamanca, que ahora mismo no recuerdo. Luego vinieron más con nombres que aludían a la gran muralla o al oso panda, ciudades chinas y nombres originales, por ejemplo, hasta la llegada de los woks. Eran años de "arroz tres delicias", "rollitos de primavera", "aleta de tiburón con salsa agridulce" y lo más auténtico de todo, la "sopa de fideos". Fideos de arroz o de harina, o sea, mián, fen o fun. Siempre fui de sopa de fideos con cocido o sin él.

Desde entonces hemos ido viendo cómo los chinos se convertían en vecinos y abrían tiendas, y nosotros íbamos a China a adoptar niños, que hoy hablan un español fluido con erres perfectas. Hemos adoptados prendas con cuello Mao. Acudimos a bodas en las que Sofía Cheen Lee nos elevaba con su impresionante "Ave María" a la vez que su hijo, Javier Lee, iba preparándose para fascinarnos con su violín eléctrico. Fuimos descubriendo que China estará lejos, pero siglos atrás dominicos de Salamanca fueron allá de misioneros, incluso en el museo albense de Santa Teresa hay objetos que demuestran que a la Santa se la conoció también por allí. Hoy nos disponemos a celebrar el nuevo año chino, que está dedicado al cerdo. Bueno, en Salamanca sabemos un rato de cerdo y sabemos cómo celebrar nocheviejas, como la universitaria, así que la china la vamos a festejar igual: ya están en la calle las esculturas de Xu Hongfei y uno tiene todo listo para abrazar la nueva cocina china, siempre que incluya fideos.

Espero que toda China se entere de que existimos, aunque algunos ya lo sabrán por la asociación cultural Amigos de Asia Oriental y la asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos, entre otras fuentes. Y ya puestos, comparto con los chinos su afán por la tranquilidad, su confianza en la suerte —no juego— y el trabajo, que dio lugar al dicho de trabajas como un chino, y ese modo filosófico y sanitario con el que entienden la comida. Espero que esta fiesta sirva para atraer a muchos chinos, pero, por favor, no salten todos a la vez que los cimientos de nuestros monumentos pueden no soportarlo.