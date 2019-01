Días aciagos

Está ocurriendo en Venezuela, en ultramar, tan lejos pero tan cerca que no podemos permanecer indiferentes, porque aquello que allí ocurre aquí repercute. Venezuela fue durante siglos parte de España, hasta que dejó de serlo, pero nunca del todo por razones de historia, de cultura, de idioma, de mestizaje..., porque compartimos tanto que nos ligan vínculos indestructibles. Por eso y por mucho más España, es decir, su Gobierno, no puede mirar para otro lado mientras el conflicto venezolano toma derroteros de solución. Ponerse de perfil en momentos tan críticos es desentenderse de un asunto que por las razones antes dichas es también nuestro... y mío, porque caraqueña era mi difunta esposa, madre de mis hijos, y hace que esto me llegue desde esa perspectiva y me impacte mucho más. Desentenderse es como si esa solución en ciernes no la deseara, sí en cambio la continuación de la tiranía que humilla y aplasta a este pueblo que tiene a España como madre patria, madre que abandona a este hijo en un momento difícil, algo que nunca haría una zorra con ninguno de los suyos. Mantenerse equidistante es dar largas a la situación y no menearla para que acabe pudriéndose y nada cambie.

La influencia de España (en cualquier caso del Gobierno de turno) sobre la política de la Unión Europea respecto al mundo hispanoamericano debería ser determinante por razones obvias, pero esa influencia hay que trabajarla y ganársela, y el Gobierno de turno se lo está pensando demasiado y poco hace por influir. Pasa el tiempo y recurre a la cobardía de ampararse en la ambigüedad del sí pero no, en la de darle ocho días de plazo a Maduro (hasta el 3 de febrero) para que convoque elecciones "libres y transparentes", porque de lo contrario reconocerá a Guaidó como presidente, algo que podría haber hecho sin esperar a nada, como Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras y República Dominicana, frente a México, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, El Salvador y Cuba, que están con Maduro (países hispanos integrados en la OEA), más Estados Unidos, que fue el primero en dar el paso, Canadá, Bahamas, Haití (miembros también de la OEA) y (en Europa) Dinamarca, Gran Bretaña, Georgia, Albania y Kosovo, mientras la UE se lo piensa y espera lo impensable para decidirse, lo mismo que Japón e India. Por otro lado están los países que apoyan la tiranía, lista que lidera Rusia y completan (además de los ya citados) China, Turquía, Irán y Siria.

Pedirle a Maduro que convoque elecciones es un sinsentido al legitimarle como presidente, además, es pedirle peras al olmo, de hecho tiempo le faltó a Maduro para dejar claras sus intenciones y responder al presidente del Gobierno español y a ningún otro presidente de ningún otro país: "Si Sánchez quiere elecciones, que las convoque él". Y razón no le falta al sátrapa. Sánchez se ha puesto a sí mismo de plazo hasta el domingo para que se consuma su infamia. La reacción del Gobierno español es miserable y la de su presidente aún más. Ha pasado demasiado tiempo y si cambiara de decisión, aunque fuese la mejor que pudiera esperarse, llegaría ya muy forzada por los acontecimientos y, por tanto, demasiado tarde para considerarse sincera y fiable. Y mientras el plazo corre, hoy (en su quinto viaje a América como presidente) llega a México, país aliado de Maduro.

Días aciagos fueron también para muchos españoles los del fin de semana una vez que los mineros llegaron hasta el lugar y se encontraron con el cuerpo sin vida de Julen después de trece días sin parar de trabajo extremadamente duro, penoso y agotador. Me enteré de la noticia al poco de producirse (la madrugada del sábado) y me invadió una extraña tristeza no obstante estar casi seguro, por pura lógica, de que el niño llevaba muerto desde el momento de la caída. Aún así me quedaba un hilo de esperanza por aquello de ser lo último que hay que perder en la vida. Y así fue, porque la mantuve hasta el final.

También los fueron y los siguen siendo [aciagos] para Pablo Iglesias que ve como se le desmorona el chamizo. La egolatría y la idiotez pasan factura, en política se pagan caras y puede que el precio sea para Podemos el de un humillante "no pudimos". Entre los que echó y se van se está quedando solo, y esa soledad en La Navata se sufre con mayor intensidad. Yo en su lugar me volvería al pisito de cuarenta metros en Vallecas del que nunca debió haber salido. ¡Salud!