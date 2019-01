Poesía necesaria

Aparecía el pasado sábado en las últimas páginas de este diario un artículo de la agencia Efe en el que se nos recordaba que andaba por ahí todavía dando guerra el gran Paco Ibáñez, como el más encantador abuelo cebolleta, a sus 84 años recién cumplidos.

La excusa, por si acaso la necesitara, es que inicia una nueva gira en la que rememora aquel mítico concierto en la sala Olympia de París, donde grabó su más legendario disco. Precisamente ése es el disco que mejor resume todo su poético y comprometido arsenal: aquellas austeras y esenciales musicalizaciones de juventud en las que extrayendo de cualquier antología escolar los versos de León Felipe, Lorca, Alberti, Quevedo, Machado, Goytisolo o Blas de Otero, convertía en letristas de canciones a grandes poetas de la literatura universal, en unos tiempos en los que los manuales al uso de la canción popular que se apartaban del folklore, la copla o la verbena, andaban mucho más pendientes de asuntos tan livianos como tenderse al sol en cualquier playa, bailar el twist en algún guateque, vigilar que nadie pisara sus zapatos de gamuza azul o, por supuesto, amanecer en brazos de alguna vecina, aunque esta última circunstancia se quedara casi siempre en el territorio de lo onírico.

Habrá quien se pregunte cómo un artista como Paco Ibáñez, tan alérgico a todo lo que en principio pueda ayudar a triunfar a un artista (por no tener no tiene ni compañía discográfica que le ladre), ha conseguido rentabilizar un cancionero que no sólo le mantienen vivo en la actualidad, sino que le han permitido durante medio siglo recorrer los escenarios, al tiempo que todos le otorgábamos bula para regañarnos un poco como un viejo profesor cascarrabias por dejarnos llevar por una corriente que desprecia asuntos como el arte y la cultura, se embrutece mirando telebasura, acostumbra a votar sin muchos escrúpulo a políticos corruptos o permite que renazca con más fuerza que nunca la más recalcitrante ultraderecha.

Sospecho que la razón está escondida en la penúltima pista de aquel mítico disco, es decir en ese poema de Gabriel Celaya titulado "La poesía es un arma cargada de futuro". Busquen la cancioncita aunque sea en YouTube o en Spotify. Ahí quedó condensado el mensaje de una de las más infalibles campañas de marketing que pudiera soñarse.