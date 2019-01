Albert no quiere a Luis

Ciudadanos afronta en unas semanas la designación traumática de candidatos a las municipales y autonómicas de mayo. y Luis está triste porque parece ser que le van a cortar la cabeza. El sumiso portavoz renegó de su Salamanca natal para encabezar hace cuatro años la candidatura a las Cortes por la provincia de Valladolid en busca de un sillón seguro, ya que las encuestas por aquella época solo le daban un parlamentario por esa provincia y ahora su partido se lo paga de esta forma tan ingrata. Es lo que tiene la política.

Las cosas desde entonces han cambiado. Hoy los sondeos de opinión le son favorables y con la experiencia de estos cuatro años de brega, Rivera ha decidido que ha llegado el momento de tocar poder y de entrar en todos los gobiernos que puedan. Por tanto, ya no vale cualquier candidato rebotado de otros partidos que hasta ahora "servían" para rellenar candidaturas. Ahora es probable que toque gestionar y no todos valen. La selección tiene que ser mucho mayor y los fichajes de mayor peso y preparación.

El partido naranja no se ha desgastado tanto como Podemos en estos últimos cuatro años y cuenta con más nombres encima de la mesa para poder elegir. Albert Rivera quiere otro perfil distinto al de Luis Fuentes, el siempre "bien madao" portavoz parlamentario. A falta de una Inés Arrimadas o de una Begoña Villacís, es probable que Ciudadanos apunte a un hombre con las características de Francisco Igea, médico de profesión y amigo personal del padre del proyecto económico de Rivera, Luis Garicano.

Luis Fuentes no es del agrado de Rivera, según desvelaba ayer El País. La duda es si lo mandará de vuelta a Salamanca, donde podría disputarle la candidatura municipal al mismísimo Alejandro González Bueno —que no es ninguna lumbrera tampoco— o si le dan la patada para arriba, que es como los partidos suelen solventar estos conflictos para no llamar inútiles a los afectados.

El sillón que Fuentes quiso asegurarse hace cuatro años al preferir Valladolid a Salamanca, ahora lo tiene en el aire, porque González Bueno también hará valer su conspiraciones con Pablo Yáñez para seguir garantizándose una forma segura y cómoda de vivir en el Ayuntamiento.

La pelea está servida, ya que en Salamanca en el partido más democrático del mundo, según Rivera, es más que probable que no celebre primarios. Los elegidos se designen a dedo al no llegar a los 400 afiliados, que es el mínimo que marcan los estatutos para que sean obligatorias.

Si la designación digital la hace Pablo Yáñez, alias "el breve", es muy probable que Luis Fuentes tenga que reclamar clemencia a la dirección nacional y recordarle que fue él quien dio la cara por Ciudadanos cuando no tenían a nadie que diera la cara. Hay quien apunta que si el todavía portavoz en las Cortes queda "apeado" en las primarias teledirigidas por la telemática de última generación para el Gobierno regional, podría ir al Parlamento Europeo, cuya lista la encabezará, también gracias a la telemática de Rivera, Luis Garicano. Un gran premio de consolación para el salmantino, porque es mucho más rentable económicamente que el Ayuntamiento de la capital y más cómodo. Asesores no le faltarán y además bien remunerados.

Rivera tiene poco que decir sobre esta tierra. Su muleta será el diputado breve, que se ha hecho fuerte en Madrid a la vera de los que dirigen el partido y con colmillo afilado controla los medios de comunicación sin opción a que ningún cargo público tenga cualquier tipo de protagonismo o iniciativa propia. No deja que los políticos hablen con nadie si no pasan previamente por la censura previa del gabinete de comunicación nombrado por él. No hay declaraciones espontáneas ni pensamiento propio. En este partido, como ocurre con Vox, todo es medido por decisión de quien teme que el poder se le escape de las manos.