Un taxi hacia ninguna parte

El taxi es una profesión difícil. No descubro nada. Eso sí, como muchas otras. Los horarios están muy alejados del 8 a 15 horas de algunos funcionarios. Tienen que aguantar a clientes de lo más desagradables. Se exponen a unos peligros inexistentes en otros oficios. Ahora para colmo tienen competencia. ¡Por primera vez en su historia! Más buena, bonita y barata. Lo más lógico sería renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos, pero algunos se resisten a cambiar el chip.

El que vendía carretes de fotos fue sepultado por la llegada de las cámaras digitales. A los ultramarinos de barrio los enterraron las grandes superficies. Las pequeñas tiendas de ropa sobreviven a pesar de la competencia feroz de las franquicias. Ya casi cualquier tipo de negocio tiene que convivir con la amenaza aplastante de Amazon. Los tiempos cambian y ahora más rápido que nunca. Los taxistas no son las únicas víctimas de que las cabezas piensen. En este caso la innovación ha llegado de la forma más sencilla posible. Dando al cliente lo que pedía. Ese es el secreto del éxito de los llamados VTC. Un servicio transparente y limpio donde no hay lugar a los engaños que absolutamente todos hemos sufrido alguna vez cuando nos hemos montado en un taxi. Una de las claves es la desaparición de los diabólicos taxímetros. En pleno siglo XXI un cliente no puede pagar un función de si se queda bloqueado en un atasco o si el taxista de enzarza en una discusión con otro conductor. Es arcaico. Decimonónico. Abusivo. Escandaloso. Como también lo es que te cobren un plus por llevar las maletas o que el vehículo sea una auténtica pocilga. Obviamente al no haber nadie que le tosiera, el sector se había acomodado y llegó a pensar que esos métodos eran eternos por los siglos de los siglos. Se equivocaron.

Soy favorable a una legislación idéntica para taxis y vehículos VTC. Nadie puede tenerlo más fácil. Pero si algún taxista pagó por su licencia mucho más de lo que valía, la sociedad y el Estado no tienen la culpa. Se creó una burbuja similar a la inmobiliaria donde se dispararon los precios de forma ficticia. Una licencia vale lo que vale y el negocio de revender, vender y volver a revender generó muchos taxistas multimillonarios en el siglo XX y ha dejado taxistas pobres en el siglo XXI.

Esa es la situación de la que partimos. Por eso es inaceptable que estos señores y señoras se comporten como lo han hecho en las últimas jornadas. Las barricadas a las puertas de Fitur han manchado la imagen de uno de nuestros mayores escaparates al mundo. Pero lo peor es que el taxi ha perdido por goleada la guerra de la opinión pública. Estos días se ha escuchado a muchas personas jurar que nunca más usarían este servicio. Han provocado indignación y desaprobación. No ha ocurrido como en otras huelgas donde la sociedad se solidariza con los trabajadores oprimidos. Como Madrid puede vivir sin ellos, han recurrido a la violencia. Y esa ha sido su perdición.

Yo he sido uno de los que se ha visto obligado a recurrir a un VTC ante los paros en la capital de España. Por algo se han multiplicado por cuatro las descargas de Uber y Cabify. Empresas que, por cierto, tienen trabajadores a sueldo tan dignos y respetables como los taxistas. Currantes que han soportado agresiones, insultos y destrozos en sus vehículos.

Muy pocas veces las huelgas se vuelven en contra de los que protestan y esta va a ser una de ellas. La guerra contra los VTC la tienen perdida. Aunque la Generalitat, con su habitual insensatez, eche a estas empresas de Cataluña, la Justicia le acabará quitando la razón y, lo que es peor, habrá que indemnizar a Uber, Cabify y compañía por legislar en su contra. En todo esto ha tenido un vergonzoso papel el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. En una indecente dejación de funciones se ha quitado el muerto de encima. Más allá de quien tenga las competencias en este "reino de taifas" llamado España, estamos ante un problema nacional en el que el Gobierno debería actuar como mediador antes de que este taxi se vaya dirigiendo a ninguna parte.