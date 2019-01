Gracias, Don Raúl

En Ciudad Rodrigo y los pueblos de su Diócesis tardarán en olvidarle. Don Raúl Berzosa ha sido algo más que un obispo para sus gentes. Era –y lo sigue siendo– palabra viva, un hombre cercano, risueño y hospitalario, con altísima talla intelectual y una personalidad tan arrolladora, que a nadie dejó indiferente. La noticia inesperada de su retiro sorprendió a todos. Luego se dispararon las lenguas y, como viene siendo habitual en estos casos, de las mentes sucias salieron pensamientos sucios. Hurgar en la vida de los otros es menos peligroso que hurgar en la propia, pero somos así de previsibles. Sin embargo, hace poco más de una semana don Raúl regresó para despedirse. Y lo hizo entrando en la Catedral de Santa María con la normalidad de su costumbre, muy tranquilo y sin visajes; el corazón hundido en la confianza y grandeza de Dios; la palabra dispuesta para abrazar a todos, con la gratitud del que dijo haber recibido tanto de la fecunda herencia de esta tierra. Lamento no haber estado allí para escucharle. Afortunadamente, Anselmo, el cura de La Fuente de San Esteban, me envió la grabación de la homilía. ¡Cuánta humildad para afrontar un asunto que fue un deplorable repique de chismes y campanas! Las gentes se llenaron de respeto y de lágrimas. Buena parte de ellas, me consta, que de remordimiento. No acabamos de solucionar esos pactos que nos gusta hacer con el diablo para que nos ahorme la lengua a la de las víboras. Olvidamos también reiteradamente aquello de lo que se nos advierte en El Quijote: cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas, y no ponga a trochemoche lo primero que le viene al magín. Y últimamente parece que el magín se caldea, deliberadamente maldiciente, con todo lo que tiene que ver con la Iglesia. Vaya pues desde aquí mi profundo respeto y admiración hacia Don Raúl Berzosa. No sé si la vida volverá a encontrarnos. Ojalá. Todo lo que guarda de él mi memoria es apacible música, hondo verso, firme fe, colmado tesoro. Gracias, don Raúl.