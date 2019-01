Darle la vuelta a la tortilla

De verdad, qué difícil lo hacemos, con que facilidad le damos la vuelta a la tortilla. Pasamos del amor al odio y viceversa sin pestañear, da igual de lo que se trate. Hablar por hablar es un deporte nacional en pleno auge. Lo practicamos todos en mayor o menor medida y sin entrenar. Cuanto más practicas más te enganchas, lo peor de todo es que no cansa, nadie se agota por más que opine, discrepe,... incluso, en algunos casos, parece que cuanto más grande es la barbaridad que suelte más a gusto se queda quien la ha parido.

En estos días andábamos sobrados, en algunos ambientes, escuchando todo tipo de dimes y diretes respecto del hasta ahora obispo de Ciudad Rodrigo. La verdad es que ha dado mucho juego su renuncia a la diócesis. Mas allá de lo que realmente sea verdad, todos los comentarios al respecto son dignos de ser recopilados y analizados. No hay derecho a frivolizar con tanta alegría, de manera tan superficial y gratuita sobre la vida de los demás, sin valorar el alcance y las consecuencias de vomitar tanta lindeza.

Cuánta necesidad tienen muchas mentes de liberar sus tensiones y frustraciones destripando la vida de los demás inconscientes de su propia humanidad y fragilidad. Bien es verdad que en estos tiempos los medios de incomunicación y destrucción social, entiéndase todos los múltiples y variados programas televisivos y radiofónicos, sin olvidar la prensa multicolor, especializados en lo morboso y sensacionalista, se encargan de despertar y alimentar hasta la saciedad los instintos más básicos. Ciertamente vivimos un momento en el que al común de los mortales le supone un esfuerzo tremendo pensar y, mucho mayor aún, sentir. Convertimos con mucha facilidad gran parte de lo que acontece en un circo. Ponemos la vida de las personas en la cuerda floja, hacemos malabares con sus problemas y magia sacando de la chistera todo tipo de historias, reales o inventadas, que dan mucho juego para entretener a la concurrencia. Me pregunto si somos conscientes, dentro de este circo, de lo payasos que somos cuando hacemos la gracia a costa del sufrimiento de los demás ¿Nos haría la misma gracia si fuera nuestra madre, pareja, hijo, ... o nosotros mismos el motivo de ese circo?

Ya está bien de tanta manipulación mediática y tanto proceso judicial en los medios de comunicación. No hace falta que me den la razón, solo les animo, por ejemplo, a sufrir con paciencia crítica el circo de Totalán. Las horas que allí dedicaron cientos de personas desde la solidaridad, empezando por el cura del pueblo, se diluirán como azucarillo en un café, en medio del espectáculo mediático circense que padecemos y padeceremos hasta que surja algo que venda más. Así de cruel, así de triste, así de lamentable, así de patético, así de duro. Animémonos y démosle la vuelta a la tortilla.