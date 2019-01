El pasado día 20 fue el "lunes triste", lunes deprimente o "blue Monday". No hay día que se libre de ser "de algo". La denominación de este lunes, supuestamente aciago y tristón, tiene que ver con los bajones de ánimo después de las fiestas navideñas, unidos a la angustia y a la impotencia que deberíamos sentir al no poder llevar a cabo los propósitos para el nuevo año. Como yo no me autoimpuse ninguno, tristura que me ahorré. O sea, que lo del tercer lunes de enero no deja de ser una tontería más, paparruchas de algún psicólogo desocupado con ganas de notoriedad o de algún instituto de psicología positiva falto de clientela. Para combatir el sentimiento del lunes aciago y melancólico no faltaron los consejos sobre la mejor manera de superarlo: más vida social, sesiones extra de deporte, entretenimiento redoblado de la mente, asistencia a espectáculos, etc. Los más alarmistas recalcan el hecho de que la gente se suicida más los lunes que durante los fines de semana. Cada uno se suicidará cuando quiera, creo yo, digan lo que digan las estadísticas, esas que en lo tocante a pronósticos electorales fallan más que las escopetas de feria.

Hoy domingo, en cambio, sí debiera ser un día propicio a tristes reflexiones acerca de la naturaleza del ser humano. Un día para mantener vivo el recuerdo de la devastación, el horror y el genocidio que tuvo lugar en Europa durante el régimen nazi. Hoy, 27 de enero, es el día en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió honrar a las víctimas del Holocausto. Un día como este en 1945 los soviéticos liberaron el último campo de exterminio: el de Auschwitz, cerca de Cracovia. Los recuerdos de esta fecha constituyen un aldabonazo en nuestras conciencias al evocar un terrible capítulo de la historia, cuando hechos crueles, repudiables y vergonzantes para el género humano se llevaron a cabo en suelo europeo; cuando comunidades enteras de judíos –unos seis millones-- fueron exterminadas.

Hoy cobra plena vigencia el impresionante documental de Claude Lanzman "Shoah" ("catástrofe", en hebreo). En esta película se recogen testimonios de primera mano y se muestran entrevistas con participantes directos en el Holocausto: víctimas, verdugos y testigos. El cúmulo de vivencias personales y colectivas es apabullante y desgarrador a la vez. Por el reportaje desfila, por ejemplo, el peluquero que rapaba a los judíos antes de pasar a los hornos crematorios; el que hacía funcionar esos hornos; el ferroviario que conducía los trenes atestados de prisioneros; varios habitantes de los pueblos próximos a los campos, etc.

Hoy, en definitiva, es el día de preguntarnos si hemos aprendido la lección del Holocausto y si de verdad abominamos del racismo, de la xenofobia y la intolerancia.