Gargantillas sanadoras

A las dos de la madrugada abrí los ojos, encendí la radio y me desvelé. No tenemos tantos niños como para irlos perdiendo en pozos de setenta metros y por eso todo lo que se ha hecho me parece justo, igual que la desolación que su hallazgo ha provocado: la vida de un niño vale más que la de todos y por eso nos ofende tanto el mal que se les hace. No es forma de acabar enero, con los juguetes de los Reyes Magos recién estrenados, con Valero abriendo la temporada taurina, los doctores preparando sus ropajes para festejar a Santo Tomás de Aquino y los salesianos y salesianas a San Juan Bosco. Enero se despide con las gargantillas de San Blas en las calles dispuestas a hacer la competencia a los Cañizo, Martín Tabernero, Gómez Benito, Rincón, Rubio, Muñoz, García, Blanco, Martín y compañía, otorrinos a los que conozco bien. Si este Bestiario tiene a San Antón de patrono, su autor tiene en su retablo a Santiago y San Blas de lo mismo. Quien dice otorrinos dice foniatras y logopedas, que también son expertos en gargantas. Uno de ellos, Jesús Málaga, recoge en su último libro (por ahora) que en Salamanca se celebraban las Candelas con la bendición de velas a finales del siglo XIX. La modernidad trajo la falta de respeto a las tormentas y las velas como elemento decorativo sin necesidad de ser bendecidas. Málaga le tiene devoción a San Blas por su profesión, por su empeño en rehabilitar la iglesia de San Blas siendo alcalde y porque la sede de su partido está en la parroquia de este templo, esperando cigüeñas desde hace muchos años. A muchos les parecerá un anacronismo ver las gargantillas a la venta con tal fin, quizá porque como dice Juan Francisco Blanco, director del Instituto de las Identidades, hemos perdido la capacidad mágica que nos hace creer en nuestras leyendas -recogidas por José Luis Puerto—y en el poder protector de unas citas de colores. Seguramente tampoco creeríamos que San Juan de Sahagún hubiera podido recuperar al niño perdido con el cinturón de su hábito al pie del pozo, como se representa en el monumento del Pozo Amarillo, ni tantos prodigios que se recuerdan en el calendario. Hemos dejado de creer en muchas cosas, incluidos los milagros. Esperábamos uno esta madrugada y no se ha producido.

Siempre esperamos milagros. Vamos a las ferias con nuestros jamones para captar turistas. Lo saben bien en Guijuelo, que tienen al pernil por tarjeta de visita. En Fitur han vuelto a estar Sandra Méndez y Jesús Merino a anunciar las matanzas de febrero, que ya son un clásico. Volveremos con el jamón y nuestra cocina esta semana a Madrid Fusión con Julio López al frente de los fogones y Francisco Javier García comandando la despensa. Hoy, al turista, se le gana como nunca por el estómago. Esperamos milagros en el deporte, por ejemplo, que Escocia gane el Seis Naciones, que comienza el fin de semana que viene, (¡aúpa Emilio, Fernando y compañía, este año sí!) lo que supone que Ángel O`Hara´s vuelve a acogernos en su casa a los locos del rugby, dispuestos a agotar las reserva de Guinness. Locos y locas, porque las mujeres triunfan también en este deporte. Tenemos en Salamanca un ADUS femenino que deslumbra cuando juega bien y jugadoras en el Salamanca Rugby Club que te dejan con la boca abierta en partidos con chicos. Ambos clubes ya caminan juntos como siempre debió ser. Bueno, y ahora, si me lo permite voy a prepararme para animar a Escocia porque uno sí que cree en que alguna vez que otra se produce un milagro, lo triste es que no fuera la otra madrugada.