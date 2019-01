España equidistante

Si hubiera tenido que apostar entre la cobardía y la temeridad, yo siempre me la hubiera jugado a que Pedro Sánchez pecaría más de osado que de gallina. Ha demostrado con creces su osadía en todos los terrenos de la acción política, sin importarle pisar callos ni lanzar promesas imposibles de cumplir. Ha utilizado el decreto ley como si no hubiera un mañana, se ha metido en todos los charcos saliendo siempre embarrado y ha colocado al país al borde de la destrucción sin que le haya temblado el puso un segundo. La prudencia y el sanchismo son conceptos contrapuestos. El presidente okupa de la Moncloa se aplica aquella máxima del "prefiero pedir perdón a pedir permiso", y lleva ya más de medio año equivocándose a placer sin sufrir el menor síntoma de arrepentimiento.

Pro tanto, hubiera apostado por la osadía y hubiera perdido, al menos en lo que respecta a la crisis en Venezuela. El presidente del Gobierno de la nación, que nos representa a todos los españoles ante el mundo, se comportó como un cobarde durante diez largos minutos de conversación con Juan Guaidó, a quien evitó reconocer como la única autoridad verdaderamente democrática del país hermano. Una llamada que debió ser de apoyo firme frente al dictador chavista se convirtió en una salida por la tangente, que no otra cosa es proponer unas elecciones democráticas como solución. Guaidó debió de pensar: "¿Para esto me llama este iluminao?€ ¡Otro iluso como su colega Rodríguez Zapatero!". Porque hasta el tonto más tonto sabe que no puede haber comicios limpios con Maduro en el poder. El chavismo y la democracia son como la salud y la enfermedad, lo uno o lo otro.

Sánchez era antichavista cuando era enemigo de Podemos y se ha vuelto contemplativo con los bolivarianos ahora que requiere de las amistades podemitas para mantener su trasero bien aposentado en la Moncloa. El Gobierno de España, que debería liderar la posición europea contra el dictador y a favor del retorno de la democracia en Venezuela, ha permanecido agazapado en zona de sombra hasta que el ministro de Exteriores alemán ha puesto a Maduro en su sitio, en el rincón de los ilegítimos, y ha anunciado que reconocerá a Guaidó como presidente venezolano si no se convocan elecciones de manera inmediata. Lo mismo han hecho Francia y Reino Unido. Nuestro titular de Exteriores, el tantas veces coherente y en ocasiones desternillante José Borrell, se ha ahorrado la primera parte, la de la desautorización de Maduro, y se ha sumado a la segunda, para confirmar que en las relaciones con Latinoamética el Gobierno de España va de la mano de Alemania. Luego nos quejaremos de por ahí nos toman por el pito de un sereno, incluidos los jueces alemanes.

La posición de la Unión Europea, de seguir la estela de los cuatro grandes países que se han posicionado hasta el momento, completaría en fiasco de un continente condenado a la insignificancia. Los venezolanos que han tenido que huir del desastre bolivariano acabarán por comprender que no tienen aquí la gran referencia de la democracia, sino en Estados Unidos, por mucho que aquí nos partamos de la risa contemplando los esperpentos de Trump. No se puede exigir la convocatoria de elecciones sin apear antes del poder al dictador, porque ni serán limpias ni Maduro respetará el resultado si le es desfavorable.

El Doctor Sánchez ha encontrado así cobijo en la 'equidistancia' europea, y le ha venido de perlas, porque él nunca se hubiera atrevido a censurar al sátrapa bolivariano que ha dado de comer a Pablo Iglesias, Monedero, Errejón y resto de la pandilla neocomunista de la Complu. Digamos que Sánchez también resulta equidistante: está a medias entre Rodríguez Zapatero y Felipe González. Ni se atreve a lamerle el trasero a Maduro, como viene haciendo con gran éxito de audiencia el expresidente leonés, ni osa llamarle por cualquiera de sus verdaderos nombres como hace el andaluz.

Así que música de viento y a seguir haciendo el ridículo.