Podemos en el desagüe

La crisis provocada por la huida de Íñigo Errejón hacia las faldas de la abuelita Carmena puede resultar letal para Podemos. Al menos eso piensan los analistas más conspicuos. Conviene recordar que Podemos nunca ha sido un partido al uso sino la suma (confluencias) de muchos movimientos antisistema, buena parte de ellos infectados con el virus nacionalista (Galicia y sus "mareas", Cataluña y su Colau, etc.). La fórmula, aunque inestable, tuvo éxito en las municipales de 2015 y en las generales de ese mismo año, y el año siguiente le permitieron, tras comerse a IU, intentar sobrepasar al PSOE sin conseguirlo. Esa esperanza de sorpasso estuvo detrás de la negativa de Iglesias a apoyar la investidura de Sánchez, pero es que Iglesias es tan televisivo como cortoplacista.

Ese movimiento, que nació asambleario, Pablo y sus amigos lo han convertido en organización vertical dentro de una atmósfera autoritaria y asfixiante, pero el nuevo armazón no ha resistido los vaivenes de la "selección de personal" de Pablo Iglesias y sus pretensiones caudillistas. Probablemente este tinglado se le vendrá abajo antes de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.

Si hace dos años le hubieran dicho a Pedro Sánchez que esto iba a ocurrir, se hubiera alegrado, y mucho, pero hoy la implosión anunciada de Podemos no le ha debido de producir sino una honda preocupación: su muleta izquierda se está quebrando y la derecha la perdió el día que ganó la moción de censura.

¿Por qué ese miedo?

Porque diga lo que diga el CIS de Tezanos, parece cada vez más evidente –ahí está Andalucía como indicio- que los trasvases de votos de Podemos hacia el PSOE no compensan ni de lejos los votos que se están pasando del PSOE hacia Ciudadanos y a la abstención. Además, si analizamos lo que está pasando en los dos bloques, por un lado los partidos que apoyaron la moción de censura (PSOE, Podemos y los nacionalistas de toda laya) y por otro el bloque del centro derecha (Ciudadanos, PP y VOX) a Sánchez no le salen las cuentas. Al ritmo actual, el primer bloque perderá y el segundo ganará cómodamente las próximas elecciones.

En efecto, los últimos datos que maneja el "Estudio de sociología" de J. A. Gómez Yáñez le dan al bloque de centro derecha el 53,7% de los votos y 186 diputados.