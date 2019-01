¿Para qué sirve la historia?

El tiempo pasa, los años corren, los siglos se suceden y los centenarios se celebran. Es tan larga la historia y tantos sus acontecimientos que siempre hay alguno digno de ser conmemorado. En este año que acaba de empezar le toca el turno a la primera vuelta al mundo, que cumplirá su V Centenario. Esta expedición (de enorme trascendencia histórica) se inició en Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519, día en el que se hizo a la mar una flotilla formada por las naos "Trinidad", "Concepción", "San Antonio", "Victoria" y "Santiago", tripuladas por 290 hombres al mando de Fernando de Magallanes, navegante portugués al servicio del Rey Carlos I. Organizada y financiada la aventura por España, terminó casi tres años después, el 6 de septiembre de 1522, en Sevilla tras navegar más de 14 mil leguas. De las cinco naos sólo una completó la circunvalación, la "Victoria", y de los 290 hombres sólo 18, que desembarcaron enfermos, famélicos, agotados y harapientos. A la cabeza de todos, Juan Sebastián Elcano, cuyo escudo de armas, por otorgamiento imperial, luce en su cimera un globo terráqueo sobre el que escrito en latín se lee Primus circvmdedisti me, que significa Fuiste el primero que la vuelta me diste.

Durante el viaje tres naos se perdieron y una cuarta, la "San Antonio", se amotinó y abandonó la expedición; más de doscientos hombres murieron en el intento, entre ellos Magallanes, el 27 de abril de 1521, en lucha contra los indígenas de la isla filipina de Mactán, siendo entonces cuando Elcano tomó el mando hasta el final del viaje. Así es la historia, otra cosa es el caso y el uso que hagan de ella.

Portugal lleva tiempo preparando la celebración de este centenario pero tergiversando los hechos al borrar a España con la idea de hacer de la gesta un logro exclusivamente suyo, pese a no intervenir en el episodio. Lo hace sin ningún rigor histórico ante la pasividad del Gobierno de España. Y los hay que se extrañan. Pero, ¿qué esperan del Gobierno de España? ¿que les exija a los portugueses lo que no les exige a los españoles? ¿respeto a la historia? porque los portugueses hacen con ella lo mismo que nosotros, convertirla en un esperpento (más o menos cómico) según quien la escriba, porque escuchar a cualquier "historiador" del Institut Nova Història de Catalunya contar su historia, más que una lección parece un sainete de Arniches.

Entonces ¿para qué sirve la historia? Pues sirve, hoy más que nunca, para extraer de ella la leyenda negra, convertirla en herramienta política y utilizarla como arma arrojadiza, también para que se la pasen por donde no digo y ustedes se imaginan.

Durante el pleno de investidura de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, coordinadora de la izquierda radical andaluza, durante su intervención en el acto se despachó con una versión personalísima de la historia en la que culpaba a los Reyes Católicos de la ruina existencial de al-Andalus, dado que la toma de Granada supuso el fin de un momento esplendoroso para la ciencia, el arte y la cultura, argumento para acusar al PP y a Vox de negarles a los jóvenes andaluces "la autoestima de saber que, durante siglos, Córdoba y Granada fueron capital cultural de Europa". Que lo diga esta señora se entiende, no así que lo avalen otros con responsabilidades muchísimo mayores, más apegados a la leyenda negra que a la verdad histórica, al mezclar churras con merinas y el pasado con el presente, en un batiburrillo de ideas contradictorias para quienes los Reyes Católicos fueron la causa de nuestros males y de lo que hoy pasa en España, consecuencia de aquel momento.

Pues todo esto degenera en lo que está ocurriendo, en el desprecio a la verdad, en recurrir a la leyenda negra buscando en ella la justificación para romper España. ¿Qué es, si no, la guerra por recuperar el Archivo más que una lucha contra la desaparición de un referente de la historia que conlleva el desmembramiento de España? Cruzada que desde La Moncloa abandera el inquilino que la okupa, porque a España no la desmembra Torra, ni Puigdemont..., a España la está desmembrando Sánchez, y sin embargo (según las encuestas) sigue siendo el líder del partido más votado.