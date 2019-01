Ocho apellidos charros

Lo dice el censo, el apellido más repetido en Salamanca es Sánchez, precisamente Sánchez, el segundo García y el tercero Martín. Entenderá usted que con esa falta de originalidad es muy difícil vender el llamado "hecho diferencial", que no es más que la coartada nacionalista para que, con los presupuestos, no ocurra lo que suele pasar con el Gordo de la lotería, que acaba muy repartido. Sería mejor que nuestro apellido más común fuera Mayor, como la plaza, Romano como el puente o Clavero como la torre. Así sería más fácil convencer al resto de que, aparte de la historia, tenemos algo que nos hace singulares.

Göbbels consagró aquella falacia de que «una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad». Y la verdad es que, en algunos casos, la fórmula del manipulador propagandista funciona. Sólo así cabe que, en un país tan diferente y tan rico en la diversidad como el nuestro, haya calado tan hondo el llamado "hecho diferencial" de dos o tres.

Por Madrid, por el Foro, todo el mundo da por hecho que Sánchez, el tocayo de apellido de miles de salmantinos, sacará adelante las cuentas con el peaje nacionalista que usted ya conoce. No se asuste, antes lo hicieron otros. Rajoy le dio un millón y medio al PNV para arreglar la barandilla de la playa de la Concha antes de acordar los suyos. Después le dieron el beso de Judas en la moción de censura. Ahora Pedro Sánchez sube la apuesta con miles de millones para Cataluña, como si fueran suficientes para quien nunca se ha cansado, ni se cansará de pedir. El temor a las urnas, ahora mismo, de la antigua Convergencia y del PNV y el juicio del 'Procés' harán el resto.

Y es ahí donde llegamos a usted. Ciudadano responsable, pagador de impuestos, receptor de pocas ayudas, rogador de infraestructuras y espectador de ese chantaje permanente que se ha consolidado como una rutina más en la política española. Usted confórmese con lo que tiene. Agradezca el IPC si es pensionista y el 2,5% si es funcionario y pague más si es autónomo o si tiene un coche del proscrito diésel. No se le ocurra pedir otras cosas y arréglese con esos 80 millones que llegarán a Salamanca, muchos de inversiones ya previstas, porque usted no tiene el llamado "hecho diferencial". Asuma de una vez por todas, que su voto no es tan decisivo como los 286.000 del PNV o los 481.000 de Convergencia. ¡Qué le vamos a hacer!. Por desgracia, usted no es ningún Puig, Agramunt, Uriarte o Larrañaga. Ya lo siento. Usted ha tenido la buena o la mala suerte de ser un Sánchez, un García o un Martín. Y encima ha nacido o vive en Salamanca. Por eso usted no tendrá nunca el pedazo más grande de la tarta€ Ése, al fin y al cabo, es su "hecho diferencial".