El otro 'coliseum' no nacido

En marzo de 1917 se encuentran adelantados los preliminares para la construcción de un nuevo teatro por parte de un grupo de amigos, no superior a diez, de respetabilísima posición, junto a varias personas expertas en la materia y de prestigio artístico entre el público salmantino.

El popular empresario don Joaquín Corona tiene el propósito de construir un nuevo teatro, que llevará ese nombre y se instalará en la Plaza Mayor, con salidas a la calle de Espoz y Mina y a la plazuela de la Libertad. Como materiales se utilizarán cemento armado, hierro y ladrillo y la calefacción será montada por una casa bilbaína de prestigio. Tendrá dos pisos además de la planta baja, donde irá el patio de butacas, capaz para 500 personas, cerrando la herradura 26 plateas, dos de ellas de proscenio. En el principal irá otro patio de butacas de anfiteatro y en el segundo se instalarán las delanteras y las gradas de general. Elegante foyer para las damas, servicio de guardarropía, despacho para venta de flores y servicios higiénicos que se distribuirán por todas las plantas. El café estará dispuesto en un bonito salón que regentará el dueño de un conocido establecimiento de la Plaza.

El escenario muy amplio y los camerinos de los artistas confortables y cómodos. El decorado de la sala irá en blanco y oro disponiendo el escenario de una preciosa cortina de terciopelo haciendo juego con la embocadura. Dispondrá de telones de agua y metálico según las rigurosas normas y exigencias del Reglamento de espectáculos, pudiendo ser desalojado el local en cinco minutos al contar con tres salidas a la calle, siendo el servicio de incendios de total garantía.

El coste ascendería a 60.000 duros incluyendo en el presupuesto el valor de los terrenos, cuyo solar medía 1.200 m2, que habían pertenecido al Parador de los Toros del monasterio cisterciense de Santa María, de Moreruela de Tábara, en Zamora, regentado por Ignacio Hernández en 1910, con 16 habitaciones y 30 camas y dotado de café restaurante dando servicio de banquetes, bodas y lunchs. En 1913 pasó a Martín León Calzada y al fallecer éste el 28 de mayo de 1919, a su Viuda.

Más tarde pasó a manos de Segundo Santiago García León que fue quien encargó en 1931 al arquitecto Genaro de No, los planos para el que luego fue auténtico y real teatro-cinema, cuyas obras comenzaron en febrero de 1931, inaugurándose el 5 de setiembre de 1933 con la obra "Medea" de Séneca, en versión de don Miguel de Unamuno, actuando Margarita Xirgu y Enrique Borrás, como principales intérpretes. Sus dueños eran Barragán, Nieto, de No y Manzanera, siendo Genaro de No el arquitecto director de las obras, según su proyecto.

El cine Coliseum, sufrió un aparatoso incendio el 14 de setiembre de 1970 que, se extendió al patio de butacas, a los camerinos y terminó con la techumbre, destruyendo el vestuario de la compañía de revistas Zorí-Santos y la vedette Gogó Rojo, representando la revista "Esto tiene truco", de los maestros Baz (hermano de Fernando Santos) y Morcillo.