Boticarios, mancebos y escritores

En recuerdo de mis tíos Enriqueta y Federico Hoyos

Ayer cumplió cien años y fue homenajeado por el Instituto Cervantes y la Dirección General del Libro, un excelente y desconocido escritor: Juan Eduardo Zúñiga. Me complace elogiar a un literato comunista para que se me cabreen los progres, que dicen que los liberales solo podemos invocar a Pemán y Machado (por supuesto Manuel). Zúñiga nació en Madrid el 24 de enero de 1919, porque su padre, salmantino —hijo a su vez de un viajante de comercio—, se trasladó a la capital, donde llegó a ser secretario de la Academia de Farmacia. En la rebotica de su oficina madrileña tuvieron lugar importantes tertulias, y allí trabajó como mozo de botica un grande de las letras, que acabó exiliado, Ramón J. Sender (no sé cuántas veces vio mi hija de niña la serie de la estupenda adaptación televisiva de su deliciosa "Crónica del alba").

Para entender a Zúñiga baste decir que siendo su padre monárquico y habiendo estudiado él en un colegio de monjas, como buen comunista, quiso ser soldado republicano en nuestra incivil guerra, pero en su quinta del 40 lo desecharon por inútil. De ahí su primera novela "Inútiles totales". No quiso estudiar Farmacia, aunque como decía ayer en esta GACETA el actual presidente del Colegio en Salamanca, Carlos García Pérez-Teijón, los "farmacéuticos son garantes de la salud pública". Prefirió hacer de repartidor de laboratorios, técnico de radio, fotógrafo industrial€ Estudió filosofía y letras y derivó hacia las lenguas eslavas, para traducir sobre todo a los rusos. Contó su experiencia de niño de la guerra en el Madrid asediado, en una obra cuyo título está tomado de su correligionario Rafael Alberti : "Capital de la gloria".

El caso es que la resurrección del centenario escritor me ha llevado al mundo de las farmacias, las tertulias de rebotica y la literatura. Quizás por influjo de nuestra paisana Celestina, siempre hechicera, que sin título tuvo aquí botica, con su laboratorio y su botamen (para aceites, hierbas, raíces, tuétano de ciervo, sauce, mostaza€), lo que lleva a la sospecha de si Fernando de Rojas conoció el Dioscórides, del que la USAL atesora un formidable ejemplar. Quizá también porque "soy en la vida romero", y devoto del gran poeta "León Felipe", nacido en Tábara (Zamora), que pasó de los tres a los nueve años en el pueblo de mis mayores, Sequeros. Entonces era cabeza de Partido, tenía jurisdicción sobre 47 Ayuntamientos (40.000 almas), y por tanto Juzgados (mi tatarabuelo Francisco Estella Puyol sirvió el Municipal), más forense, abogados, Correos, Guardia Civil, Arciprestazgo, estanco, escuela, incluso teatro —llamado precisamente León Felipe—, y Notaría, cuyo titular fue el ¡también farmacéutico! don Higinio Camino. Logró que su díscolo hijo acabara la carrera de Farmacia. Abrió la primera en Santander y acabó en la cárcel; luego en Valmaseda, otro fracaso que le llevó a dormir en la calle, y en la posada de la soga con otros mendigos. Y antes de su exilio —donde acabó suicidándose—, aún ejerció de regente de otra farmacia en un pueblo de la Alcarria.

Otro droguero con huella en Salamanca fue Giral, que tuvo su farmacia en la Plaza Mayor, donde el tacaño Unamuno se dejaba regalar las medicinas y se interesó por los productos "químicamente puros". Lo acabó aplicando a lo que ahora el columnista Antonio Burgos (ABC) llama "tonto con balcones a la calle"; Luis del Val (COPE) "tonto contemporáneo" y José Mota (TVE) "tonto del todo, todo el rato". La toga para los actos académicos, que tampoco quiso comprar Unamuno, se la prestaba el farmacéutico Federico Hoyos, como consta en carta manuscrita del Rector, de gratitud, donada a su Casa-Museo (fue el abuelo de la actual titular, en Plaza Poeta Iglesias, mi querida prima Pura Estella Hoyos). Giral, catedrático de Química Orgánica de la USAL, traspasó la farmacia a Quirino Rodríguez, padre del Académico de Bellas Artes Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, que nació en esa casa, y que es autor del mejor libro sobre nuestra Plaza Mayor. Se fue a Madrid, donde abrió botica y acabó de Rector de la Universidad Central y ¡de Ministro de Marina! Eso excitó el cachondeo del comentarista Wenceslao Fernández Flórez, por su carencia de méritos (ni siquiera había remado en el estanque del Retiro, e incluso se había dormido en una película sobre la batalla naval de Trafalgar). Su hijo vino a presentarse por Salamanca en las elecciones de 1977, sin éxito.

Zúñiga, hijo de farmacéutico charro, ayer cien años y merecido homenaje.