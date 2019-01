Soraya al poder

Confieso, querido lector, que hay días en los que, puesto ante el teclado y la pantalla del ordenador, no se me ocurren asuntos de los que escribir. Mal rollo, por lo tanto. Pero hay otros días en los que son tantos los temas en danza, que el problema es elegir uno de ellos. Mal rollo también, o gran dificultad como se prefiera. Hoy es uno de estos últimos: que si la guerra del taxi, que si lo de Venezuela, que si lo del Brexit, que si los alquileres, que si la inseguridad jurídica que nos rodea y azota por doquier, que si los datos de la encuesta publicados por LA GACETA el pasado miércoles, que si el continuo declive demográfico en Castila y León, que si los problemas de la sanidad, que si la complicada situación de la educación especial, que si los líos internos del PP, que están ahí por mucho que los intenten disimular€ Pues bien, al final me voy a quedar con dos de los citados anteriormente.

El primero de ellos es el uso y abuso del Real Decreto Ley como instrumento para gobernar. Algo que ya hizo el PP y que ahora es costumbre del Ejecutivo de Sánchez. Y, claro, tarde o temprano tenía que llegar el revolcón. Y llegó en lo de los alquileres, un asunto muy sensible para un buen número de españoles. El Congreso de los Diputados rechazó convalidar esta norma creando un lio monumental y de inseguridad jurídica de padre y muy señor mío. Un detalle importante y también grotesco: a nadie del Gobierno o la Administración se le había ocurrido que se debía publicar en el BOE algo al respecto y, a pesar de que el revolcón se produjo la tarde del martes, no ha aparecido nada hasta el jueves, contribuyendo todavía más al caos.

El segundo es lo que está pasando en el PP, y me fijo en la trastienda. Según me cuentan asistentes al acto de clausura de la última convención, allí brillaron por su ausencia invitados importantes del mundo económico, de la empresa o la cultura, por citar tan solo algunos sectores. ¿Por qué? He ahí la cuestión. Otro dato a tener en cuenta: si se analizan los miembros populares del Gobierno que ha formado Moreno Bonilla en Andalucía se constata que casi todos ellos, por no decir todos, incluido el presidente, son "sorayistas", y no "casadistas o pablistas". Me cuentan fuentes populares, generalmente bien informadas, que, desde Génova, "Teodorín" García Egea, una de las mentes más preclaras del PP de Casado, quería imponer a Bonilla los consejeros. Sin embargo, este se ha pasado por el arco del triunfo las ordenes-instrucciones-recomendaciones. Total, que el resultado se puede resumir en un grito: "Soraya al poder", por lo menos en Andalucía.