Como cucaracha en baile de gallinas

Al PSOE le pone nervioso el tema de Venezuela porque confirma su enorme separación interna. Por una parte está el padre, Felipe González, que se ve obligado a salir a buscar a sus hijos cuando se le desmadran, que es el caso. Si no fuera prudente, estaría todo el día en la calle de los medios; luego el hijo mayor, llamado Zapatero pero conocido por protagonizar un encuentro estelar con Obama y hacer lo imposible por ser premio nobel de la paz: al mirarse en el espejo ve buenismo, cuando otros firmarían que es mister Bean; y está el pequeño, Pedro Sánchez, en permanente equilibrio para no caerse de Moncloa, con una mano apoyada en Podemos y con la otra en lo que se le ponga por delante, Bildu, los independentistas catalanes... y hasta Vox si llega el caso.

Con este panorama se enfrenta el PSOE a una crisis en la que el peligro está para Felipe González en no dar respuesta a la llamada urgente histórica que se hace a España desde Venezuela; para José Luis Rodríguez Zapatero en moverse, porque vive mejor agazapado como conejo de la suerte de Maduro y consentidor de todos sus desmadres; y para Pedro Sánchez, en perder el apoyo de Podemos, su sustento político porque gracias a ellos come en Moncloa las veces que quiere al día, lo que lamentablemente no pueden decir en Venezuela por mucho empeño que tengan los de Iglesias en falsear la realidad.

Felipe González pone a Pedro Sánchez en un aprieto, porque le insta a apoyar a Juan Guaidó para que se inicie el proceso democrático; y José Luis Rodríguez Zapatero en otro, porque saca a relucir los 37 meses que ha estado en Venezuela viviendo de Maduro y permitiendo con su apoyo la existencia de presos políticos. En su reciente visita a Salamanca ya aclaró Zapatero que no le gustó que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijera de él que se encontraba "en los niveles más altos de imbecilidad". Aunque las formas no fueran las más adecuadas, como bien denunció Zapatero, no le faltaba razón.

Y en medio está Pedro Sánchez, al que ahora no le viene bien apoyar a Felipe González porque pierde el respaldo de Podemos, pero al que la hemeroteca delata como casi siempre porque antes de su amistad con Pablo Iglesias aseguraba sin tapujos algo que es obvio, que Nicolás Maduro tiene secuestrada la democracia. Y tampoco le conviene la tesis buenista de Zapatero porque sólo se la traga él y no quiere que el secretario de la OEA le llame también imbécil.

Entonces Pedro Sánchez ha optado por la postura más inteligente para sus propios intereses personales, no para los de España, y esa no es otra que ponerse en manos de la Unión Europea y que salga el sol por donde quiera.

El presidente suma así un nuevo ridículo para España, porque nuestro país no puede tener el mismo voto que Lituania, Letonia, Finlandia o Suecia cuando se habla de Venezuela. El ridículo viene con foto, porque la de Pedro Sánchez hablando por el móvil mientras camina sobre la nieve de Davos no tiene desperdicio.

Ahora la postura de España queda en manos de lo que Esteban González Pons pueda mover en la Unión Europea, así de triste para un presidente del Gobierno que sólo piensa en viajar. El próximo destino, por cierto, México, uno de los tres países de los 14 del Grupo de Lima que no han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Quizás la decisión de la Unión Europea nos lleve a aliarnos con Bolivia, Cuba, China y Rusia para alegría de Pablo Iglesias... y a nivel local, también de Virginia Carrera, que ya en su día se negó a pedir la libertad para el alcalde de Caracas. Entusiasta de Chávez, Carrera fue además en su día una de las líderes de ese colectivo estudiantil que intentó boicotear un acto del padre de Leopoldo en Salamanca.

Chávez repartía constituciones en Salamanca y tenía un carisma indudable de dictador; Guaidó se aprendió la constitución y con ella en la mano reclama el poder que le corresponde; Maduro, de momento, eructa, rodeado de poco pueblo, muchos militares y la vergonzosa complicidad de Pedro Sánchez, que sigue como cucaracha en baile de gallinas.