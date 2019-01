Abre la muralla

Fue preciso traer muchas manos para hacer nuestras murallas. Porque tuvimos muchas y hoy apenas medio lienzo. Algo por San Esteban, otro poco por Rector Esperabé y algunas calles de centro histórico, quizá algún resto por San Vicente. Aquí estuvo la primera: el propio teso, alto y vertical dio cobijo a nuestros abuelos más remotos. Anduvo por ese cerro el doctor Partearroyo desvelando el pasado de aquellos abuelos y hoy siguen rebuscando arqueólogos como Cristina Alario o Carlos Macarro. San Vicente vivió la épica de la Guerra de la Independencia y siempre imaginé a sus pies al padre de Ramón de Mesonero Romano, llorando ante la ingente ruina humeante: "a su vista, mi buen padre, bañado en lágrimas el rostro y con la voz ahogada por la más profunda pena€", dice su hijo en sus memorias. Si fue allí donde lloró, estaba en la Puerta de la Milagros, en la entrada de la Vaguada de la Palma, que inspiró a José de Juanes un libro y a Basilio Martín Patino "Nueve cartas a Berta". Más allá de la Peña Celestina y la cueva de la Trotaconventos de Fernando de Rojas en las Tenerías, la muralla llegaba a la Puerta del Río, legendaria, porque por ella entró Aníbal y salió Lázaro de Tormes. José Sánchez Rojas relata en su "Sensaciones de Salamanca" algunos momentos de los que la Puerta fue testigo, como la partida de Santa Teresa a Alba, a morir, dejando atrás el crucero. Hubo casas de la muralla bajo el Huerto de Calixto y Melibea que ya no están por el desplome de la muralla, que despertó a los santos escondidos en las ruinas de San Polo, donde José Ledesma mira sin pestañear la hiedra. La muralla escondía un pozo de nieve antes de alcanzar el Espolón y la Puerta de Santo Tomás, que mira al este como la de Sancti Spíritus, que guarda en el callejero su ronda con ecos de peticiones al Cristo de los Milagros. La ronda llegaba a la Cuesta de la Raqueta y la Puerta de Toro, no tan señorial como la Puerta de Zamora, en la que juraban nuestros fueros los reyes con la iglesia de San Marcos de testigo. Era la entrada principal a la ciudad. La que utilizó, por ejemplo, Pedro Antonio de Alarcón, recién inaugurado el tren con Madrid por Medina, cuando visitó Salamanca y se alojó en el "Comercio". Otra ronda, del Corpus, llega hasta la Puerta de Villamayor, de ecos carmelitanos y ducales y alguna leyenda de mora, y casi alcanza a San Vicente por el Campo de San Francisco, lugar de paseo e inspiración de Miguel de Unamuno, Domínguez Berrueta o Carmen Martín Gaite.

Fue la gran muralla salmantina, la que se llevó la codicia de piedra y la ignorancia cultural del siglo XIX más que la metralla de los cañones, pero hubo otras murallas más viejas cuyos restos duermen en garajes, confundidas con cimientos y en viejos documentos en los que se lee que tuvimos Puerta del Sol. Era una ciudad, evidentemente, más pequeña, que crecía dejando atrás su muro. Tan apasionante como visitar el centro de interpretación de las murallas salmantinas, desde este fin de semana, es recorrerlas y descubrir sus rondas y sus puertas, y tocar las piedras que le dieron forma. Ponerse en la piel de Lope de Vega al verlas por primera vez y admirarse de ellas y sus puertas: "once Salamanca tiene, que con mayor arrogancia su muro antiguo ennoblecen, pues puede decir Españas que ha tres siglos que por ellas entra muda la ignorancia y sale con mil laureles, docta, ilustre, eterna y sabia". Los buenos aires que reclamaba Alfonso X para los estudiantes estaban en sus afueras, a las salidas.

Espero que ese Centro de Interpretación de las Murallas que el alcalde, Carlos García Carbayo, ha abierto ayude a recuperar en la imaginación vecinal a aquella ciudad amurallada que cerraba sus puertas por las noches y las abría a la mañana, y sufrió los embates de mil guerras.