El conflicto del taxi que viven Madrid y Barcelona con el trasfondo de las licencias VTC (Uber y similares), y que más pronto que tarde llegarán a Salamanca, deja al descubierto la ley de la selva a la que nos somete Internet, y la falta de adaptación del "viejo" sistema socioeconómico a los nuevos tiempos y, sobre todo, a las nuevas exigencias del consumidor, que lo quiere todo y lo quiere ya.

De entrada, como buen liberal, no creo en una sociedad en la que el individuo desaparece para entregarse al grupo. La identidad, y con ella la democracia misma, está siendo borrada por Internet con su maraña de datos y aplicaciones de todo tipo para hacernos la vida mejor, o no, y más barata, o no. Hay una cosa que nadie podrá negar: Internet está arrasando nuestro paisaje (comercio, hoteles, ciudades, relaciones€) y encadenando nuestra libertad a teléfonos inteligentes y a todo tipo de dispositivos conectados a la Red. Actuemos.

La primera vez que pedí un Uber —yo acompañaba al solicitante— fue en Chicago y no me pareció algo que un servicio de taxi no pudiera ofrecerme. Era un "Prius", creo recordar, y poco más... Saber dónde se encontraba ese "Prius" antes de recogernos, mirando compulsivamente la pantalla del móvil como estaba mi acompañante, no me aportaba nada que fuera más gratificante que pedir un taxi por teléfono sin la angustia de que tenga que llegar exactamente en dos minutos y cuatro segundos con tarifa cerrada (y partiendo de la base que el taxista no me va a engañar, claro). Particularmente, me gusta que la vida tenga algo de anarquía, no tenerlo todo "visualizado" en tiempo real, pues prefiero charlar con mi acompañante antes que estar mirando como tontos una bolita roja desplazándose por un mapa€ Entonces€ ¿dónde los taxistas (o comerciantes, u hosteleros€) pierden su negocio? Sencillo: en el servicio, en la confianza del usuario, que es donde están atacando los VTC, aprovechando ofertas convencionales muchas veces muy por debajo del mínimo exigible en calidad y en seriedad. Esa es la vía: hacerlo mejor, muchísimo mejor.