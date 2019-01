Salmanchinos

Siempre pensé que Salamanca era más japonesa que china. Seguro que el Centro Cultural Hispano Japonés de la plaza de San Boal tiene mucho que ver, casi tanto como que mi amigo David se haya casado con Runako y tenga dos preciosas criaturas salmantinas como soles nacientes: Sakura y Kento. Pero no. Esta semana me he dado cuenta de que Salamanca es China y la China, charra. Me explico en tres actos.

Primer acto. Me meto a cacharrear en Facebook y veo que mi atlético compañero de pelota y cuerno, el periodista Fernando Rodríguez, comparte una de sus maravillosas historias charras desde Madrid. "La Duda Deportiva de un salmantino en Taiwán". Me falta tiempo para felicitarle por haber encontrado a Chema González después de que éste lleve nueve años viviendo en esa parte de la China apenas reconocida por la comunidad internacional. Y vuelvo a asombrarme de que un músico de la tierra lidere una banda de chinos llamada "Duda Deportiva" y que, por ser uno de los mejores grupos de pop y rock del país asiático, les hayan concedido este año el Golden Indie Music Awards de Taiwán. Pero lo más gracioso es que cantan en español de Salamanca. Y que los taiwaneses no saben lo que cantan. Todo muy loco. Un salmanchino.

Segundo acto. Nada más quedar con Fernando para vernos en el Metropolitano, y tras comprobar que nuestro común amigo Julio Ruiz –premio Ondas por su longevo "Disco Grande" en Radio 3- se iba a hacer eco del salmanchino indie, caigo en la cuenta de que yo me encontré en mitad de la selva peruana con un chino de Salamanca. Tal cual. Y lo mejor de todo es que Pedro Wang, que así se llamaba el salmanchino del Amazonas, salvó la película que habíamos ido a grabar sobre la tala indiscriminada de árboles y la deforestación industrial de la amazonia peruana. Después de contarme que había estado ocho años en la muy noble, muy leal, muy culta, docta y sabia, caritativa y hospitalaria capital del Tormes, nos dejó hacer unos valiosos planos de recurso y permitió que le entrevistásemos a él y al ingeniero forestal de la firma multinacional que fabrica parquet para más de media humanidad. Otro salmanchino genial.

Y tercer y último acto. Me enchufo a LA GACETA digital y veo destacado, con vídeo incorporado, una desconcertante noticia que me empieza a preocupar: "Salamanca celebrará el año chino con un gran estreno nacional". Y siento que China ha comenzado su temida expansión justo aquí y ahora. Le pregunto a mi sobrina, que tiene al novio en Vietnam (al fin y al cabo, también son de por allí -me convenzo-) y me explica que, este año, la fiesta cae el 5 de febrero. Adiós a las Águedas, pienso. Mi Mónica, que es la sobrina emancipada con el novio emancipado, completa la información diciéndome que los chinos empiezan el año del cerdo. Acabáramos. Me suena el móvil. Otro wasá. Es Alberto Martín, mi amigo el de Sequeros. Envía una invitación con cartel para la Fiesta de la matanza tradicional el sábado, 9 de febrero. Y en la imagen, la silueta de un cerdo con flores verdes y rosas. En plan salmanchino.