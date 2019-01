Los olvidos de Ábalos

Con la tranquilidad de que goza quien se sabe de salida, Juan Vicente Herrera se permite el lujo de ser amable, comprensivo e incluso zalamero con los representantes del Gobierno del socialista Pedro Sánchez cuando visitan Castilla y León. Ayer aterrizó en Valladolid el ministro Ábalos y mantuvo con el presidente de la Junta un encuentro "cordial e intenso", en palabras del titular de Fomento. El propio Herrera aseguró a la salida de la entrevista que le ve su parte positiva a los Presupuestos del Estado para 2019 que venía a defender Ábalos, porque suponen un incremento de inversiones en Castilla y León. Otros hemos visto un claro agravio comparativo en el programa económico de Pedro Sánchez para 2019, porque autonomías fieles y leales como la nuestra reciben unas migajas mientras el grueso de la subida va para los golpistas catalanes. Todo a cambio de votos en el Congreso para mantenerse unos meses en el poder.

No vale de mucho que te suban un poco las inversiones si a tus ciudadanos los van a freír a impuestos para poder cumplir los compromisos con los separatistas y los neocomunistas, que son en este asunto presupuestario quienes tienen la sartén parlamentaria por el mango.

Herrera es de los que prefiere ver la botella medio llena, en contra de lo que opina de forma unánime el PP, partido al que sigue perteneciendo, según todos los indicios. El presidente regional de los populares, Alfonso Fernández Mañueco, dijo hace solo unos días algo muy diferente: que estos Presupuestos socialistas suponen una "mentira y una traición a España, además de una humillación gratuita a las personas de Castilla y León".

De todas formas, tras la buena impresión general, el presidente de la Junta fue desgranando uno a uno los olvidos, dilaciones, omisiones y necesidades no cubiertas en cuanto a autovías, trenes y el resto de infraestructuras del Estado en Castilla y León. La lista le salió tan larga que casi se queda sin saliva. Hubiera sido mucho mejor resumir y dejar claro que, aparte de las obras del AVE, que marchan, aunque a cámara lenta, está todo por hacer. Por cierto, lo mismo que ocurría en tiempos de Mariano Rajoy. Las últimas inversiones de calado las inició José María Aznar y las culminó José Luis Rodríguez Zapatero, en los ratos libres que le dejaba su ocupación fundamental, que no era otra que hundir a España (en esa tarea tiene ZP un discípulo aventajado en el Doctor Sánchez). Así llegaron las últimas autovías a Salamanca, a la que Rajoy, hay que reconocerlo, le puso en miniAVE a Madrid, que no es moco de pavo.

Así las cosas, no parece que Fernández Mañueco vaya a contar con mucha ayuda de la Junta en precampaña y campaña electoral a la hora de desgastar al PSOE y al Gobierno sanchista. Herrera se negó a traspasarle la Presidencia del Gobierno regional cuando ganó las primarias y no parece que esté por la labor de echarle una mano si es a costa de no quedar bien con todos, incluidos los socialistas.

Mañueco puede echar de menos ese apoyo. Toda ayuda será poca de aquí a mayo, dado el apretado panorama que pronostican las encuestas. Ayer publicábamos en LA GACETA un sondeo de Metroscopia que seguía otorgando una diferencia de más de cuatro puntos del PSOE sobre el PP en unas hipotéticas elecciones generales. En Castilla y León, y lo sabemos por elecciones autonómicas y municipales anteriores, las claves nacionales suelen darse la vuelta a favor del centro derecha, pero ahí está la amenaza de Vox para poner tensión a la cita.

La misma encuesta concedía un rayo de esperanzan a los populares de Castilla y León y de Salamanca: después de casi tres años de caída en picado, la intención de voto al PP (nacional) remonta el vuelo, aunque sea con timidez, y la valoración de Pablo Casado, que arrancó en cotas pésimas por su 'aura' de ultraderechista, va subiendo de manera regular. Así que todas las opciones permanecen abiertas para estos cuatro meses venideros.