Mi mano a Julen

No hace falta ser padre ni madre para estremecerse con lo que le ha ocurrido al pequeño Julen. Los medios llevamos diez días hablando de él con tal intensidad que no hace falta ni siquiera ponerle apellidos para que sepan de quién les hablo. Todos sentimos a ese niño un poco nuestro. Y todos llegamos a imaginar el insoportable dolor que debe de estar sintiendo su familia. ¿Cómo puede el destino cebarse así con ellos, que hace sólo un año y medio ya perdieron a otro hijo también pequeño, de 3 años?

Dicen los psicólogos que su trabajo en estos momentos se centra en eliminar los pensamientos negativos y recurrentes de "por qué le perdí de vista", "y si hubiese" o "y si no hubiese"€ Claro que no llevan a ninguna parte, pero imagínense lo difíciles que son de evitar en tan angustiosa espera. Avanzan las horas y cada vez resulta más difícil mantener la esperanza de que se produzca el milagro y finalmente aparezca con vida. Dicen que aquí entra la lucha entre la razón y el corazón. Mientras la razón descarta la opción de que esté vivo después de tantos días sin comer ni beber€ El corazón responde: "Tiene que estarlo". "¿Se sabe algo del niño?" me pregunta una vecina en el rellano. O el camarero de la cafetería, o los compañeros de seguridad a la salida del trabajo. El asunto está en boca de todo el mundo, los informativos lo notamos en que las audiencias crecen porque aumenta la demanda de información, y esa conmoción social se ha extendido a las redes sociales. "Julen" es una de las palabras más buscadas cada día en internet, y todo lo relacionado con él. La lucha entre el corazón y la razón también afecta a los equipos de rescate que avanzan túnel abajo. Ese corazón que les pide correr, no parar, no descansar hasta encontrar al niño. Y la razón, que debe estar alerta para no poner en juego su propia seguridad. Demasiados ojos sobre ellos y demasiada responsabilidad sobre sus hombros.

Realmente, ¿qué probabilidades había de que un niño de 2 años cayese a un pozo de apenas 25 centímetros de diámetro? Es lo que mide la boca de una papelera normal. ¿Cómo cae tan rápido por un hueco tan pequeño, sin un tropiezo o sin opción de agarrarse a algo? ¿Cómo, después, parece deslizarse a plomo por ese túnel estrecho y áspero, hasta llegar a unos 70 metros de profundidad –lo que mide un campo de fútbol-? ¿Cómo? La estadística dice que es difícil, pero desde luego no imposible. Parece que se lo hubiera tragado la tierra, y en este caso es literal. La única respuesta estamos a punto de encontrarla, cuando los mineros que excavan a mano la última parte del túnel nos digan si el niño efectivamente está ahí, y cómo. Quizá cuando ustedes lean estas líneas ya conozcamos la respuesta. Ojalá podamos darle a su familia la mejor de las noticias. Ojalá. Otra vez en lucha la razón y el corazón, pequeño Julen.