M E recordó el otro día José Luis Valencia (padre) que el 21 de enero de 1938 los aviones republicanos le dieron lo suyo a esta ciudad. Volvieron a bombardear la estación de ferrocarril y cayeron otras bombas en las calles Zamora, Padre Cámara, Velázquez, Canalejas, Plaza de la Cárcel Vieja y la calle Concejo. La bomba que explotó aquí dio lugar al que se conoce como "Callejón de la Bomba" y a que una niña que se salvó de milagro pasara a llamarse desde ese día Milagros. Esposa de Fernando Angoso, según Valencia. Podría ser el "Callejón del milagro". Este "Callejón" albergó en otro tiempo las "GGG" –aún visibles en la fachada—puerto donde amarrábamos los más trasnochadores de la ciudad reponiendo fuerzas con su chocolate con churros. Su lugar lo ocupa hoy un local de copas, penumbras y movida ("Capitán Haddock"), que tiene de vecino al histórico restaurante "Valencia", que hoy gestiona José Luis Valencia (hijo). El "Callejón de la Bomba" ha quedado como una de las cicatrices de aquellos bombardeos que de vez en cuando se producían en Salamanca dejando víctimas. En concreto, aquel provocó ocho muertos, que fueron enterrados el 21 de enero tras un funeral en la Purísima, según lo contó LA GACETA. Antes, otra acción, mató a dos mujeres y dos niños. Seguramente fueron más los fallecidos porque aquellas operaciones dejaron muchos heridos. Tiempo atrás, alguien me relató que uno de los participantes en esas incursiones se llamaba Leocadio Mendiola, celebrado piloto republicano, que tuvo que exiliarse. Regresó en 1967 y según su propio testimonio nadie le molestó.

Es una pequeña contribución a la memoria histórica salmantina, que se engrandece con la recepción del fondo de Marcelino Camacho, que como afirma un conocido: era un sindicalista de los que ya no hay. Yo le digo que los tiempos han cambiado, pero no hay manera de convencerle. Era don Marcelino un peleón, como lo es Juan José Hidalgo Acera, Pepe Hidalgo, que le ha reclamado al Gobierno un poco de apertura en las concesiones de líneas de autobuses, que ya está bien, dice, al tiempo que ha enviado a los suyos a hacer negocios con el gobierno venezolano con la que está cayendo. Le veremos por Fitur estos días si no le surge nada raro, donde se va a presentar una nueva edición del Festival Luz y Vanguardias al que tanto estimo porque hace renacer en mí el trasnochador que fui. Al lado de su recuerdo en forma de placa en el suelo sagrado de la Plaza Mayor, acaba de ponerse otra recordando el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Que nadie tema que aún hay mucho suelo para alicatar con placas de más celebraciones. Ya he dicho a quien corresponde que no me parece buena idea llamar al puente de la Universidad Puente del VIII Centenario porque o se le seguirá llamando igual o pasará a ser conocido como del "Centenario", que para los de mi generación es nombre de bebida para la partida de sobremesa.

Solo en los libros logro evadirme del rescate. Soy pesimista, como todos, pero espero el milagro, también como todos, como en el callejón con la niña. La viñeta de EL MUNDO de ayer, con otra niña, me ha emocionado. También leo que no se lee y que las librerías históricas cierran. Aquí seguimos presentando libros: José Luis Puerto y sus maravillosas leyendas salmantinas (no sé si hemos perdido o no el gusto mágico), Domingo de Silos su "Onza de oro" y Elba Maribel Hernández su poemario "Clave del tiempo". A ver si en esto no cambiamos.