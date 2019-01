Alquileres

Primer sopapo parlamentario al okupa de la Moncloa. 243 diputados han dicho no a su Decreto-Ley sobre la regulación del alquiler de viviendas. Llevaba aprobados 17, abusando del empleo de Decreto-Leyes, para ahorrarse el proyecto de ley, sus enmiendas, debates€ Normas que en muchos casos no se justifican constitucionalmente. Ayer se quedó con apenas cien votos, los suyos y pocos mas. Los diarios emplean el verbo tumbar y adjudican la derrota del indocto Sánchez a Podemos (¡como si el PP hubiera votado a favor!).

La izquierdorra de este país, todavía llamado España, es de una incongruencia clamorosa. ¿Quien ha hecho las declaraciones justificando el rechazo a una norma que teóricamente protege a los más débiles, los que no alcanzan a pagar un arriendo?: Irene Montero, la portavoz morada, que no es precisamente una inquilina ni una okupa, sino la Sra. Marquesa consorte del Marqués de Galapagar, el Ilmo. Sr. Don Pablo Iglesias, con el que comparte una mansión señorial, lo que ahora llaman "casoplón", 660.000 euros del ala. Por cierto, construido ilegalmente en un parque protegido. Como es una amplia parcela de 2.352 metros cuadrados, Iglesias podrá cultivar marihuana para exportar, con denominación de origen España (su última parida, palabrita del Niño Jesús).

Otro que tal baila, le han dado una alegría al Gran Wyoming, el látigo de la derecha, el progre más progre del rebaño de la Sexta. Él solito es todo un fondo buitre. Posee nada menos que 16 viviendas en Madrid, y suponemos que quince en alquiler. El Decreto-Ley tumbado le podía escoñar el montaje inmobiliario si los suyos le obligaban a dar prórrogas a sus arrendatarios, o a bajarles el precio del alquiler. Porque Podemos lo que pretende es ¡que los Ayuntamientos fijen los precios!, y "ahí te espero yo, escopeta", pensará la alcaldesa de Barcelona, que debe su carrera política a la lucha a favor de los okupas y al "Stop desahucios". Porque doña Ada, antes de vivir como una burguesona, fue okupa de un antiguo cuartel de la Guardia Civil en la Barceloneta.

Mientras tanto el fugado Errejón enseña a los medios su pisito de alquiler, un tercero sin ascensor. Eso sí que es meter el dedo en la llaga y tener mala leche (dijo la pared a la tapia).