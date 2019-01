¿El el PP caben todos?

El PP ha intentado rearmarse ideológicamente este fin de semana para acallar a todos los que echaban en cara a Rajoy la desideologización del partido. Pero además Casado, el nuevo director de orquesta del partido, también pretendió unir las dos sensibilidades que en los últimos años han estado enfrentadas: la de los "aznaristas" y la de los "marianistas", más por el afán protagonista del primero que por el segundo, cuya marcha ha sido absolutamente ejemplar. Es lo que se conoce como las dos "almas" del PP. Me quedo con el saber estar y la discreción con la que se ha sabido marchar Mariano Rajoy, pero entiendo que haya quien pretenda mirar al pasado para intentar que vuelvan los que se fueron y han encontrado cobijo en las siglas de Vox.

Los dos expresidentes estuvieron en el cónclave, pero no juntos. Rajoy cumplió, junto a su fiel Soraya Sáenz de Santamaría, en la jornada inaugural, pero después cedió el protagonismo de las otras dos jornadas al nuevo líder. Aznar, sin embargo, decidió no asistir a la primera parte y aguantar los otros dos días, el primero con protagonismo total y el segundo, se mantuvo sentado en primera fila y rompiéndose las palmas en aplausos. Está claro que Aznar se siente más cómodo con el nuevo PP de la generación de Casado y García Egea, el general secretario desconocido para muchos pero que este fin de semana se ha revelado como todo un "showman" en un acto que nada tiene que envidiar al espectáculo de las convenciones americanas de los republicanos.

Aznar siempre quiso parecer joven. De hecho es el único expresidente de Gobierno que luce ahora más lozano que cuando dejó La Moncloa. Y en este nuevo PP que compite con Vox y Ciudadanos por recuperar a los votantes perdidos o eres joven, vamos de la generación de Casado o Egea, o no tienes nada que hacer. El hombre de gesto adusto como ha sido siempre Aznar se ha trasmutado este fin de semana y es que Casado "es un líder como la copa de un pino", según ha dicho el expresidente. Aznar también ha vuelto como el hijo pródigo. Sin embargo, algunos analistas políticos aseguran que fueron muchos y más sentidos los aplausos que el auditorio le dedicó a Rajoy cuando el presidente del Senado, Pío García Escudero, nombró a los dos durante la clausura. Propios y extraños se sorprendieron y eso que Rajoy ya no se encontraba en la sala.

El partido se estará armando ideológicamente, no lo dudo, pero los votantes del PP siempre han reconocido a las siglas por la gestión bien hecha y por la experiencia y solvencia de sus líderes.

Pero me temo, a juzgar por las encuestas, que el PP no solo necesita rearme ideológico. Requiere que la sociedad le siga reconociendo como un partido que garantiza la buena gestión, en el que quepan todas las sensibilidades y distintas generaciones y precisa algo fundamental: unidad. Y declaraciones como las que hizo hace una semana en El Mundo la candidata del PP a la Comunidad de Madrid contribuyen a todo lo contrario: a la división. La joven Isabel Díaz Ayuso aseguró que si hubiera ganado las primarias Soraya Sáenz de Santamaría se habría ido del partido.

El propio Alberto Nuñez Feijóo ha confesado este mismo fin de semana en el mismo medio de comunicación que le sorprendió la declaración de la candidata. Ese mismo día, Isabel Díaz Ayuso, que aspira a presidir la Comunidad de Madrid, expulsó a unos cuantos votantes del partido y a unos cuantos militantes que en las primarias habían votado a la exvicepresidenta con la misma libertad que ella había apoyado a Casado.

A mí me da que el que volvió este fin de semana durante la convención del PP fue Alberto Nuñez Feijóo, que había quedado tocado después de la "espantá" tras la dimisión de Rajoy. Nuñez Feijóo dictó un mensaje de líder y advirtió, para el que quiso darse por enterado, que al PP se le ha reconocido por la gestión y no por la política a golpe de "tuit". Hoy las palabras de Feijóo vuelven a ser "palabras de líder" para la militancia desnortada que busca el centro-derecha.