Epidemia de nostalgia

De pronto mirar hacia el futuro se convirtió en una empresa tan difícil y desesperanzada que algunos acabaron contagiados con el virus de la nostalgia y se dedicaron a perder el tiempo con la tontería de colocar en las redes sociales una fotografía suya de hace diez años junto a otra de ahora mismo. Naturalmente, a pesar del photoshop y otras tramposas aplicaciones supermodernas, todos soñaban con tener diez años menos.

Antes de eso, ya arrastraban ciertos síntomas. Por ponerles algún ejemplo, habían vuelto a comprar vinilos, convencidos de que sonaban mil veces mejor que los cedés, como también más auténticos Lole y Manuel que Rosalía, más flipante el decadente festival de Eurovisión que el Indie Sonorama y más actual la voz de Freddie Mercury que la de Ed Sheeran. Luego convirtieron "Cachitos de hierro y cromo" en su programa musical preferido, "Cuéntame" en su serie, "Dónde estabas entonces" en su documental y poco a poco se fueron sumergiendo en el baúl de los recuerdos en busca de esas viejas reliquias que ahora consideraron encantadores tesoros vintage: viejas latas de Cola Cao donde guardar legumbres, alguna enciclopedia de Álvarez donde repasar la batalla de Lepanto, o un facsímil del El Capitán Trueno para perderse en la isla de Borneo.

El asunto no hubiera sido tan grave, si llegados a este punto, se hubieran tomado la medicación y todo hubiera quedado en un intrascendente entretenimiento propuesto por los creadores de tendencias. Pero es que a continuación, la cepa del virus de la nostalgia recrudeció sus brotes y algunos pacientes comenzaron a evidenciar ciertos cuadros delirantes que les llevaron directamente a la Edad Media. Algunos juraban que estábamos mucho mejor cuando en lugar de llegar inmigrantes a nuestro país, éramos nosotros los que escapábamos de la miseria o cuando la mujer era incluso discriminada en la propia literalidad de nuestras leyes. Lejos de tratar de luchar para que esta epidemia no se disparase y siguiera contagiando a otros inocentes espíritus, algunas de las autoridades implicadas en su lucha, comenzaron a pregonar que lo conveniente en cualquier caso era no interponer cordones sanitarios que separasen a los nostálgicos del régimen de otros grupos de riesgo.

Y en ello más o menos estamos. Esperando a ver cómo terminan de evolucionar todos estos sorprendentes acontecimientos.