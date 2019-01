Un "puente" con el mismo destino

Óscar Puente siempre ha sido un fanfarrón y un mezquino. Recuerdo que hace años tuvimos una buena enganchada en Twitter. Él era aún el eterno aspirante a ocupar el sillón del "caudillo" León de la Riva y en sus respuestas hizo buena gala de su chulería. Como cuando aseguró que Valladolid se merecía un alcalde "alto y guapo". O sea, él. En sus cuatro años como regidor de la capital pucelana está haciendo bueno a su antecesor, y eso es tarea complicada. Esta pasada semana nos ha deleitado con una sarta de estupideces que han provocado la indignación de propios y extraños. Asegura que Valladolid "paga el pato" de ser la capital no oficial de la Comunidad y eso hace que la Junta invierta menos en ella. Ver para creer. LA GACETA, en sus páginas de ayer, se encargaba de desmentir sus falacias de la mejor manera posible: con cifras.

En pocas regiones españolas existe la descompensación y la falta de solidaridad que se ha vivido y se vive en Castilla y León. Valladolid ha sido siempre la niña mimada de la fiesta. Como somos nueve provincias y la tarta no es demasiado grande, el resultado ha sido el abandono y el olvido de los más pobres. En Salamanca sabemos de qué hablamos. Por este motivo las palabras de Puente son una ofensa. Un insulto inaceptable. Sus compañeros de partido deberían ser los primeros en levantar la voz. En León ya lo han hecho, pero en el resto de provincias se han callado. Entre ellos Tudancamon. Otro engreído que sueña con ser presidente de Castilla y León con el peor resultado electoral de la historia del PSOE. Un aprendiz de Pedro Sánchez que no es capaz de decir más de dos palabras seguidas con un mínimo de coherencia.

Aunque Puente se mofe del desolador paisaje de nuestra Región, los culpables de cebar la 'marrana' pucelana durante años han sido otros. Exactamente los que llevan gobernando 32 años. A Juan Vicente Herrera y sus adlátares hay que pedirles explicaciones. Porque si bien es cierto que hay ámbitos que funcionan relativamente bien como la educación, en otros se evidencia el fracaso de unas políticas conservadoras y sin ningún tipo de ambición. Y con un denominador común: las inversiones en Valladolid, lo primero.

Parece que a Don Pimpón se le ha perdonado todo por su carácter campechano. Como si eso fuera una virtud. Sino que se lo digan al que ocupó la Zarzuela durante 39 años —aunque en este caso prefiero no explayarme para que mis palabras no molesten—. Aunque Juan Vicente ha sido el capitán del barco, en esta campaña de aniquilación de las provincias modestas han tenido mucho que ver sus oficiales. Personajes siniestros como María Jesús Ruiz, Tomás Villanueva y De Santiago Juárez "Pica", entre otros. Precisamente este último será el director de campaña de Pilar del Olmo para intentar arrebatar la Alcaldía de Valladolid a Puente. De "Málaga a Malagón". La actual consejera de Hacienda quiere seguir emborrachándose de poder, pero lo tendrá complicado. En lugar de dar un paso atrás y ceder el testigo a las nuevas generaciones, anhela seguir exprimiendo la vida política a costa de lo que sea. Qué patético es ver a esta gente arrastrarse de esta manera.

Por desgracia, la única forma de que Salamanca levante cabeza es que el presidente de la Región sea salmantino. Mañueco deberá limpiar a toda la "casta herreriana" si accede al poder y tener muy presente que esta provincia necesita muchos mimos. No lo dudo. Siempre ha hecho gala de su salmantinismo y eso es algo que no se pierde. Lo malo es que tendrá que tejer alianzas. No sabemos nada de Vox en Castilla y León. Miedo dan. En Salamanca, por ejemplo, sus dirigentes no han dicho aún "esta boca es mía". Con Ciudadanos ya tiene experiencia en negociar, pero si tiene enfrente a Luis Fuentes pueden saltar chispas. El también salmantino es un peligro público que tiene un odio acérrimo a Mañueco. Esperemos que en la formación naranja reine la coherencia y lo manden a su casa. El objetivo al final es que los puentes no sigan teniendo el mismo destino: Valladolid.