Parte cardinal de mi familia mexicana son dos sobrinos mellizos. Ahora tienen tres años. Nacidos en Salamanca, residen en la Ciudad de México y, como es natural, hablan español mexicano. Cuando regresan a España (con frecuencia menor que la deseada), los mellizos suelen coincidir con una niña de cuatro años que vive en el mismo edificio. Es una niña inteligente, simpática y adornada por una llamativa virtud que en filología se denomina conciencia metalingüística: es capaz, ya a su edad, de valorar la manera de hablar de las personas. Un día, tras una charla infantil con los chamacos mellizos, esa niña se volvió hacia su madre para ofrecerle su opinión: "Hablan bonito". A la pequeña le gustaba lo que es igual pero no es igual: los mellizos se comunicaban con ella sin problemas porque los tres compartían la misma lengua y las diferencias se tomaban como algo natural y atractivo. Con palabras de mayor decía lo mismo Alfonso Cuarón, el director de cine y autor del film 'Roma' (futuro premio Oscar, seguro): "Algo de lo que más disfruto es del color y la textura de otros acentos".

A propósito de Cuarón: alguien ha perpetrado la lindeza de subtitular su película. Bueno, en realidad, yo no tengo problemas con los subtítulos: pueden ser apropiados. Alguien me señala que sin ellos tiene dificultades para comprender lo que se dice en algunas películas hispanoamericanas. Muy bien. Pero es que yo tengo esos mismos problemas para entender lo que musitan o farfullan algunos actores españoles (nunca los secundarios, por cierto). Lo que sorprende es que los subtítulos de 'Roma' traducen al español (de Castilla) el español (mexicano) de la película. Vamos, que en muchas ocasiones lo que se oye no es lo que se lee en la pantalla, porque se corrigen, se enmiendan expresiones de allá (perfectamente inteligibles) con otras más frecuentes de acá. No diré nada. Solo espero que a ningún merluzo se le ocurra en el futuro doblar las películas hispanoamericanas al español de Burgos. Para hablar bonito.