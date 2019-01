La agonía silenciosa

Cuando éramos niños, de vez en cuando, mi padre nos metía en el coche a mis hermanos y a mí y nos llevaba a pasar la tarde a Mazán, anejo de Villaseco de los Reyes. El objetivo de aquellas expediciones era que Pepito, el único hijo de la última familia que quedaba viviendo allí, tuviese al menos por un rato alguien con quién jugar. En sus infinitas y solitarias horas, Pepito había ido descubriendo la forma de colarse en todas y cada una de aquellas casas abandonadas, de manera que capitaneaba con orgullo y cierto ánimo transgresor nuestras incursiones. Recuerdo la foto enmarcada, en un blanco y negro ya amarillento, en la que un matrimonio miraba al vacío, colgada en la pared de una sala en la que alguien, antes de marcharse y quizá con la esperanza de un día volver, había cubierto cuidadosamente con sábanas los cuatro muebles, para protegerlos sin duda del imparable polvo del olvido. En lo que vivíamos como emocionantes aventuras, Pepito nos mostraba, ufano, su señorío sobre aquel fascinante mundo del ayer. Nos adentrábamos en cada cuarto penetrando en identidades e historias perdidas en el tiempo y la distancia. El precio era respirar aquel aire denso de perpetuo adiós, de soledad pegajosa, que se adhería a los pulmones y dificultaba la respiración durante unos instantes, mientras veíamos Mazán en el espejo retrovisor, lo que tarda en olvidar un niño, y que mucho más tarde encontré mejor descrito por Julio Llamazares, en La lluvia amarilla, y con precisión científica en La España vacía de Sergio del Molino. Poco podía yo imaginar entonces que el destino de Pepito era el de muchos otros niños, en pueblos y comarcas de toda España, y que un día lejano, ya con presbicia, tendría que leer gruesos informes económicos y sociales sobre la "despoblación", identificada por la Unión Europea como su problema más acuciante, por encima de la deuda y por supuesto del Brexit.

En Francia y en Escocia se están llevando a cabo experiencias piloto de reasentamiento con población procedente de otras zonas, similares a las cartas pueblas de la Edad Media. Alemania apuesta por la digitalización, Baviera incluso está trabajando en la creación de una empresa pública de telefonía que lleve la conexión 5G y la cobertura completa para dispositivos móviles hasta el último pueblo, allí donde no es rentable para las privadas. Diferentes regiones optan por reducir los impuestos a los emprendedores en áreas afectadas, reforzar el apoyo al empleo y garantizar los servicios médicos y educativos, aunque resulte más caro. Las infraestructuras de transporte y comunicación, en eso está de acuerdo todo el mundo, son la última esperanza para muchas de nuestras comarcas, con niveles de densidad de población inferiores a los de Laponia. Descentralización institucional, ruralización de la economía, teletrabajo, subvención de las jóvenes familias, calidad de vida€ son conceptos que se repiten en la mayoría de las propuestas.

También hay un amplio consenso de los expertos de toda Europa en que la solución al problema pasa por implicar a las ciudades, que lo miran como ajeno pero que sufren sus consecuencias. Al fin y al cabo, la despoblación es la causa de que sean más y más difíciles de gestionar, con el precio de la vivienda por las nubes, imposibilidad de suministro generalizado de alimentos sin procesar o agua pura y grados de contaminación que impiden que sus habitantes puedan, día sí día no, circular en coche. Cualquier remedio ha de ser consensuado con los escasos habitantes de las áreas despobladas, que son quiénes mejor saben lo que necesitan, y con los gestores de las grandes urbes.

Y el momento de reivindicar medidas es ahora. Según datos del INE de 2017, la tasa de localidades amenazadas por la extinción en la provincia de Salamanca es del 92%. Los partidos políticos están redactando sus programas electorales para mayo y en ninguno de ellos pueden faltar puntos concretos de lucha contra la despoblación, la más silenciosa de las agonías. Y estrategias a largo plazo, que no miren el medio rural por encima del hombro sino que lo consideren el puente necesario hacia una sociedad menos deshumanizada y más saludable.