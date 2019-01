Los malos de la película

Y de pronto, en la política española apareció Jack Palance (aquel malo de tantas películas), pero aquí se llama VOX. Contra ese "malo" se manifiestan por calles, plazas y parlamentos las nuevas feministas al grito de "¡Ni un paso atrás!" o "¡Abajo el franquismo!".

Y eso, ¿por qué? Porque VOX se ha atrevido a criticar la ley andaluza contra la violencia de género. Tengo para mí que esas señoras que gritan contra "el machismo" de VOX dudo mucho que hayan leído esa ley, y si se la han leído, peor, pues se trata de una norma que asalta derechos elementales que están protegidos por la Constitución.

Veámoslo.

Tanto la ley andaluza como la votada en las Cortes Generales (Ley orgánica 1/2004) vulneran el principio de igualdad ante la Ley, pues el mismo delito se castiga más si quien lo perpetra es varón. Pero es que la ley andaluza va más allá. Así, en su artículo 30 se acredita ser víctima de "violencia de género" mediante cualquier informe de los servicios sociales, sanitarios o servicios de atención a víctimas de violencia de género. Acreditación que es necesaria para acceder a las ayudas, pero que también sirve para calificar a un varón como maltratador, sin que estas gravísimas descalificaciones morales y legales hayan pasado por la Justicia. En otras palabras: esa ley permite echar abajo la vida del denunciado por maltrato con un simple informe firmado por una funcionaria.

Además, premia a la denunciante con ventajas económicas y sociales, desde ayudas (art. 46) a prioridad en las solicitudes de excedencia y cambio de centro de trabajo (art. 53), puntos adicionales en los concursos-oposición, prioridad en el acceso a viviendas sociales (art. 48), prioridad en los programas de formación e inserción laboral (art. 51) y de fomento del empleo (art. 52), etc...

Semejantes disparates convierten en razonables las posiciones de VOX en este asunto, pues no piden acabar con las ayudas a las mujeres maltratadas sino una nueva ley que respete la Constitución, que -conviene recordarlo- protege la igualdad ante le ley y la presunción de inocencia.

Pienso que VOX tiene muchos defectos, pero quienes lo demonizan ("extrema derecha", "franquistas"€) no hacen sino darle votos, pues son millones los españoles que están hasta el moño de esa plaga que es la corrección política y, especialmente, del feminismo radical (que ha hecho enmudecer a otros feminismos justos y razonables) donde domina la sinrazón, pues considera que cualquier varón, por el hecho de serlo, puede ser un maltratador o un asesino.