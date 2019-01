Entre libros y chichas

El vicerrector Enrique Cabero acaba de anunciar que Nuria Espert traerá a Salamanca el "Romancero Gitano" de Federico García Lorca, del que se cumplen ahora 120 años de su muerte. Hace un par de años casi se nos olvidó que Lorca anduvo por aquí en 1916. Acaba de publicarse "Impresiones y viajes", de Lorca, donde plasma algunas sensaciones y recuerdos de sus viajes y de Salamanca habla veladamente cuando en el texto "Calles de ciudad antigua" habla de "conchas en las fachadas" y en otro referido a Silos menciona las pajaritas que "el gran pensador de Salamanca" deja en sus visitas y que se guardan en un estanque de cristal por el religioso con el que habla Lorca y sus amigos. El viaje de todos ellos fue retratado en la prensa granadina por Luis Mariscal y puede seguirse en el libro "El gran viaje de estudios de García Lorca". Al poeta, Salamanca le parece hermosa, según cuenta a sus padres en un telegrama del que se da cuenta en el libro. En él narra también que están alojados en el Hotel Comercio, que luego fue sustituido por el edificio del Banco de España. que Juan Domínguez Berrueta, que es un excelente músico, le felicitó por su concierto en casa del rector y que había gastado cincuenta pesetas en "cosas de arte". Juan Domínguez Berrueta, autor de la maravillosa "Guía sentimental de Salamanca", es citado porque quien acompaña a Lorca, Mariscal y otros alumnos en Martín Domínguez Berrueta, un hombre que influyó en Lorca aunque ambos rompiesen relaciones y el profesor muriese joven. Por el testimonio de Ricardo Ortega a Ian Gibson sabemos que visitaron a Unamuno, que entonces ya vivía uno de sus problemas con la autoridad. Hay una fotografía de la expedición a las puertas de la Universidad de Salamanca.

Lorca no nos es ajeno como no lo es nada relacionado con el cerdo, que ayer tuvo su día en la provincia con las rifas de San Antón, mañana choricera, las manteladas bejaranas y las correspondientes matanzas propias de estos días de fríos. Joaquín Araújo, hombre de naturaleza, quedó impresionado de lo que vivió en La Alberca y eso que su boleto no fue el elegido. Claro que, para boleto, el del paisano de Santa Marta que ha ganado en la bonoloto cuatro millones y medio de euros, que le alivian ya de dolores de cabeza para según qué cosas. También se rifó el cerdo en Mogarraz ante la vista de muchos vecinos de hoy y de ayer, mientras en Béjar se zampaban las manteladas, hechas de pan y chorizo, y a pocos kilómetros, en Candelario, con un aire gélido de nieve, se entregaban al chorizo pensando ya en las Candelas, que están ahí. De momento, nadie se queja de la nieve y la lluvia, porque en el campo se sabe que lluvia de enero es dinero.

Aún queda mucha matanza por hacer hasta que finalice febrero, pero todo ha quedado listo para festejar a San Sebastián este domingo. Santo de los Sebas, Chanes y Chanas, como la de Tejares, tan cantada por Nino Sánchez o Gabriel Calvo. En la Plaza de Anaya está la iglesia de San Sebastián, aunque es en Ciudad Rodrigo donde se celebra a lo grande. Día de comidas familiares, de amigos y peñas. Pero también en otros pueblos, que a San Sebastián y sus compañeros mártires se les tiene mucha devoción por la provincia, como algunos le tenemos a José Ignacio Garrido, que vuelve a su Salamanca para vigilar la salud de sus jugadores, como siempre hizo. Y ahora, con su permiso, me voy a entregar a la causa de José Mercé que viene anunciando la primavera.