El sector de la construcción se reanima en toda España. No tenemos mucha obra nueva, pero entre la demolición y la rehabilitación, vamos tirando. El paisaje se ha poblado de grúas y andamios por doquier, como en los buenos tiempos de la burbuja.

En estos días bienaventurados cualquiera puede asomarse a las páginas de los periódicos y contemplar, sin necesitad de encender un pitillo y apoyar los brazos en una valla, la demolición del edificio de Podemos, una obra tremenda en la que los protagonistas se están empleando con saña.

Los chavales de la escuela bolivariana se han pegado en el recreo, tras una discusión por el turno en "Candidaturas y poltronas", un juego político como el de tronos. Íñigo Errejón, al que no le dejaban tirar el dado desde hace meses, se ha ido cabreado a merendar a casa de la Abuela y Pablo Iglesias, entre biberón y cambio de pañal, le ha amenazado con presentar una lista para competir contra él en la Comunidad de Madrid. Ambos han quedado en el patio para solventar diferencias a mamporros el próximo día de clase.

La Casa Podemita tiembla, los círculos ya no se cuadran y en Galapagar se anuncian manifestaciones ecologistas contra el chalé ilegal del Supremo Líder, construido sobre un parque natural protegido. Nadie sabe qué paredes permanecerán en pie de aquí a las elecciones de mayo, ni en las sedes ni en el casoplón de Pablo.

En otra esquina, Pedro Destroyer Sánchez ha diversificado sus actividades y ya no se limita a dinamitar el PSOE desde dentro, cercenando cualquier atisbo de experiencia y/o sensatez como viene haciendo desde su victoria en las primarias, sino que ha colocado las excavadoras sobre los cimientos de la nación, con el ambicioso proyecto de destruir España para repartir cachitos entre los separatistas.

El presidente accidental (por accidente) del Gobierno de España ha encargado a un estudio de arquitectos la ampliación del palacio de La Moncloa por si tiene que dar cobijo a Quim Torra, que ya no se conforma con reuniones bilaterales, de igual a igual, como dos jefes de Estado, sino que exige un diálogo permanente, a poder ser de cama a cama. De lo contrario votará contra los presupuestos y Sánchez tendrá que llamar a elecciones y a los de mudanzas. Y eso es lo último que quiere el Doctor.

Al mismo tiempo, la actividad constructora del Gobierno Sánchez se concentra en Cataluña y para ello necesita llevarse la maquinaria de Castilla y León y de Salamanca, así que en esta tierra las mejoras de carreteras, los tramos de autovía por terminar, las nuevas vías del tren y el levantamiento de un tercer edificio para el Archivo, van a ritmo lento, o directamente no van. Buena parte del presupuesto se le ha ido a Sánchez en queroseno para el Falcon y para los salmantinos solo quedan las migajas.

Más allá, Pablo Casado avanza en la restauración de la fachada y los interiores del PP, con un toque retro, dentro del estilo clásico de la derecha de toda la vida. Al joven líder le acompaña en el andamio el nuevo "empleado del mes" de la constructora popular, Juanma Moreno, que llegó al tajo con el mono manchado de cal por los forcejeos durante un reciente desalojo.

A Casado le acompañaba ayer Mariano Rajoy, o le estorbaba más bien. Al expresidente no se le ocurrió otra cosa que dar dos brochazos para emborronarle las paredes. El gallego invitó al palentino a "no caer en el sectarismo y a agarrarse a la realidad y el posibilismo por encima de toda posible cerrazón ideológica", como hizo él durante siete años, y bien que le fue (no así a España). Al escucharle, Casado estuvo a punto de caerse del andamio, aunque sus más allegados le sujetaron. Al parecer se recuperó enseguida e incluso volvió con más energía a la obra, con la intención de apuntalar las ideas que se habían ido cayendo del tejado popular en los últimos años.

En el sótano del caserón del PP sonaban unos golpes, que los asistentes a la Convención de Madrid achacaron a militantes y dirigentes de Vox. Entre los asistentes se produjo un intento de fuga hacia los bajos que fue contenido por miembros del servicio de seguridad y por José María Aznar, que impone mucho.

Albert Rivera, por su parte, mantiene vallada la sede de Ciudadanos, ha apagado las luces de las oficinas y se ha llevado a todo el equipo naranja de visita de obras, más que nada para criticar lo que están construyendo los de la competencia.

Cuentan que Rivera y sus acólitos estuvieron realizando mediciones en las casas del PSOE y del PP, por si tienen que llegar a compartir habitación a partir de mayo. Que ya decidirán entonces con quién se acuestan.