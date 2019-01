El pozo de Totalán

Las luces de la Navidad aún están calientes y el frío se ha apoderado de nosotros desde que el domingo 13 corriera como la pólvora, la noticia de la desaparición de un pequeño en un pozo de más de 100 metros de profundidad. La tragedia siempre es inoportuna... pero ésta aún más. La ilegalidad y la imprudencia de no dejar vallado e indicado un "traganiños", como yo llamaría a ese pozo, nos deja sobrecogidos a todos. La infancia levanta en bandera los sentimientos de la gran mayoría de los humanos, pues nos hace recordar su indefensión. Desgraciadamente nunca pasa nada, hasta que pasa.

Los medios de comunicación han puesto de manifiesto no sólo la noticia, sino que informan minuto a minuto de la evolución de los trabajos de rescate. Todos podemos conectarnos con los movimientos de las máquinas en tiempo real.

Este ojo que observa, considera que la información nada tiene que ver con el morbo y la manipulación lisonjera de un momento muy difícil de una familia.

Nuestros comportamientos, cuando los sentimientos están a flor de piel, no pueden tener un micrófono o una voz de un ajeno a la chepa constantemente mientras nos deshacemos en un terrible dolor. Eso tiene un nombre muy feo: aprovecharse sin escrúpulos. Desgraciadamente vivimos un momento en el que para ganar audiencias, todo es útil y€ no es así.

Los buitres sobre la carroña informativa se están convirtiendo en el pan nuestro de cada día, manipulando los sentimientos de los "bienpensantes", mientras la realidad da indicadores de ser la hora de los profesionales y de dejarles actuar sin la presión de las cámaras y de los micrófonos.

Nos hemos instalado en la sociedad del relumbrón, de la fogata efímera, de la opinión baladí, olvidando que la mayor libertad viene del anonimato pues él nos da ser y hacer, sin ser juzgados a cada minuto. Hemos perdido la posibilidad de equivocarnos y poder rectificar, porque estamos usando las redes para dejar constancia de nuestros errores y meteduras de pata y luego borrarlo es€ imposible.

Este pozo que se ha tragado a Julen, se tragará además muchas más cosas, que por desgracia están a ras de suelo. Créanme que los duelos son internos y las esperanzas personales; embarrarlas con opiniones espurias poco ayuda en momentos en los que la prudencia debe ser el mayor baluarte para comprender, arropar y apoyar a los padres e incluso, al propio niño. Hoy se opina gratuitamente de todo, todo el mundo es ingeniero, médico, geólogo, abogado€ porque en nuestra propia soberbia, no somos conscientes de nuestras inmensas limitaciones. El tiempo pasa inexorable y sólo Dios sabe la verdad de las cosas. Nosotros debemos dejar actuar a los que saben sin presionarles, amparar a su familia, pedir desde cada uno de nuestros corazones y llegado el caso, si es que es necesario, valorar las responsabilidades si las hubiere. Mientras tanto, confiar en Dios.