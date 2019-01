Desventuras de un mal perder

Casi cuarenta años presumiendo y dando lecciones de demócratas, llega el momento de demostrarlo con hechos y actitudes, no con palabras, y a las primeras de cambio lo echan todo a perder. Este momento lo estamos viviendo ahora en Andalucía, lo viene protagonizando el PSOE andaluz en particular y la izquierda en general, día a día, desde el pasado 2 de diciembre, escocidos por el rejonazo en todo lo alto que los andaluces les dieron en las urnas, rejonazo que no se esperaban, encontrándose de sopetón sin chiringuito donde cobijarse, dicho de otra manera, de patas en la calle, viéndose muchos de ellos sin saber qué hacer, dónde ir ni dónde caerse muertos, sin oficio del que echar mano ni beneficio que les dé el pan de cada día.

Tuvieron un mal perder y no aceptan el resultado. Para ellos la democracia era un farol y ser demócratas una apariencia, un paripé, que ha durado casi cuarenta años, mientras les fue bien y al primer traspié les salió de golpe el espíritu auténtico, no de una ideología (de la que carecen) sino de un sistema que tiene a la cúpula responsable sentada ante el juez en el banquillo de los presuntos delincuentes, todavía inocente de malversar dinero público, o sea, dinero de nadie, gastado en viajes, cuchipandas, comilonas y putas, de mirar hacia otra parte mientras otros trincaban lo que no está escrito y lo ponían a buen recaudo. Por mucho menos los hay en la cárcel. Vista la causa de lo ocurrido se entiende lo que está ocurriendo.

Ayer juró su cargo Juan Manuel Moreno Bonilla, el primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía desde hace 37 años, es decir, desde las primeras elecciones autonómicas de la democracia, con los votos de C's y de Vox, siendo este último el origen de casi todo lo que está pasando en política fuera de las cosas del Gobierno, que es letra para otro cantar, y esto en el PSOE no lo asumen, no pueden, porque dejar de ser dueños absolutos del negocio que se habían montado, hecho como un traje a medida, por muy democrático que haya sido el desarrollo del cambio que los deja en pelotas es duro de aceptar y no lo aceptan. ¿Demócratas? Por supuesto que sí, pero para otras cosas, ya que una democracia bien encauzada da para mucho y durante 37 años mamando de ella para muchísimo más, por eso, que a nadie extrañe la consecuencia de un destete así, tan brusco, inesperado y traumático.

El rostro de esta consecuencia lo pone la presidenta saliente, Susana Díaz. Su gesto de dolorosa sevillana (síntoma indisimulable de su mal perder) dice mucho. ¿Por qué será? Ella lo sabrá, pero verse desposeída de todo cuanto ha sido la pone en una situación nada envidiable, sobre todo en quien no ha hecho otra cosa en su vida política que medrar a la sombra de quienes hoy no dan por la suya [también política] un cuarto. Escribí el otro día en este mismo espacio que Susana llevaba en el PSOE desde que echó los dientes, pues a punto está de dejarlos todos en el duro intento de sobrevivir a la adversidad. Dicen -no sé si las buenas o las malas lenguas- que ya tiene sustituta. Sea o no cierto, se le acabó su tiempo, agotó lo que daba de sí (que no ha sido mucho) y en política lo que se agota no se recupera. Ya no vale para la causa, por tanto no hay vuelta a empezar que valga, todo lo más quedarse donde y como está, pero se resiste a la cruda realidad. Ya no tiene palmeros que le alegren la vida y eso conlleva una tristeza inmensa que no la puede aguantar.

Vinieron las prisas, les faltaba tiempo para salir airosos y la trituradora de pruebas no daba abasto€ hasta ayer. Era el intento desesperado de una despedida a lo grande, de abandonar los despachos con la cabeza alta y la tranquilidad de quien nada tiene que ocultar, pero las paredes oyen y hablan. Así el Partido Socialista Obrero andaluz... y español, que no se sostiene, tanto menos español cuanto más aguanta Sánchez en La Moncloa. En Andalucía han empezado a hacer camino nuevo al andar y encarrilado avanzan sin saber hacia dónde. Mientras tanto, en Podemos andan a navajazos y de show en el PP. Huele la atmósfera a precampaña que apesta.