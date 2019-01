Cultura de la violación (sic)

Al escribir del "estado de nuestra nación" siento que estoy lanzando un SOS con la esperanza de que quede algo de "vida" ahí fuera€ Y no, no soy un vendedor de crecepelo en las praderas de Kansas en 1910. Sólo soy una persona que escribe, con sentido común, que se relaciona con gente de todo tipo, y que se preocupa por la sociedad de la que soy parte, y quiero entender que activa. Porque escribir, sobre todo en un periódico de papel, es aportar y combatir; aportar luz y experiencias, y combatir injusticias y tonterías€

Y lanzo aquí y ahora, con el sosiego que da escribir y leer en un periódico de papel, un SOS contra la imbecilidad y la maldad que están arrasando nuestro querido país, hoy en manos de auténticos pilotos suicidas, de auténticos tarados. Y taradas.

Ver cómo tu país se va a pique es gravísimo —además de triste—, pero que además te insulten con la agresividad que da la ignorancia, por ahí no deberíamos pasar, pues lo que está ocurriendo lejos de arreglarse solo, como cree una inmensa mayoría, va a ir a peor. La última, que me tiene absolutamente desorientado más allá de la indignación y el asco, la recogió el pasado domingo el diario "El Mundo" en primera plana y a doble página de su suplemento cultural, todo un despliegue y un lujo para informar de una obra de teatro (¿teatro?) basada en el sumario del juicio de "la manada". Como no hay suficiente mierda y morbo televisivos, ahora tratan de convertir la basura en cultura (¿cultura?) para que veamos en vivo y directo la versión de un triste episodio delictivo del que según su director (¿director?), un tal Miguel del Arco, somos todos culpables. Menos los terroristas, los nazis independentistas, y los ladrones y corruptos, en España todos somos culpables de todo. Todos somos sospechosos, todos somos machistas, y todos somos fachas€

Pero lo peor del tal Del Arco al lanzar esta obra con el morboso nombre de "Jauría", es que se permite la barbaridad de decirle al periodista que quiere "denunciar la cultura de la violación" que existe en nuestro país, otra barbaridad sin anestesia. Cultura del fútbol, del gin-tonic, y ahora de la violación, ¡increíble!, vomitivo.

En España ni cabe un tonto más ni otro paladín de la secta de la destrucción. Para Del Arco, agárrense, "vivimos en un heteropatriarcado también a la hora de impartir Justicia". Heteropatriarcado... Cultura de la violación€

¿Pero qué coños nos está pasando? Todo esto me ofende, me asquea, y sobre todo me preocupa, como hombre, como mujer, y como ciudadano. La mierda como libro de texto.