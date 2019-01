Que el cielo lo juzgue

Han bastado cinco años para que los oportunistas se fueran quitando las caretas. El mismo día de su quinto cumpleaños, se largaba y ausentaba de la foto de los cinco fundadores Íñigo Errejón. Recordemos que el cartel del festejo de la Plaza de Toros de Vistalegre lo componían Luis Alegre (el primero en irse —buen visionario—, acusando a la camarilla del jefe de conducir Podemos a la destrucción); Carolina Bescansa (que le quiso echar un pulso al líder y lo perdió); Juan Carlos Monedero (por aquello de los 400.000 euros, no declarados fiscalmente, por "asesorar" a Venezuela, Nicaragua€); y Pablo Iglesias ¡dejarmesolo!, como un diestro valentón ordenando a su cuadrilla meterse en los burladeros, antes de enfrentarse a un toro pregonao. Ya solo queda él, el macho alfa. Ha logrado purgar a todos. Lo de Caín y Abel, Lenin y Trosky, se queda corto, porque en rigor él es Stalin, en miniatura y pecholiebre. Él, que aspiraba a unir su nombre en el histórico grito "¡Marx, Mao, Marcusse!..", se ha quedado "triste", como la princesa de Darío. Los suspiros se escapan de esa boquita no precisamente de fresa, que ha vomitado tanta basura, que ha regurgitado tantos conceptos marxistas más viejos que la pana, y más rancios que el tocino viejo (contemplar la foto de hace cinco años, de aquellos cinco jóvenes revolucionarios en Vistalegre, me ha recordado otra foto de nuestra democracia, también de ausencias, pero bien distinta: la de Jaime Mayor Oreja, con otros cuatro compañeros del País Vasco, que fueron cayendo asesinados uno a uno por la ETA).

Fue Vistalegre donde, en plena efervescencia, creyéndose heredero de los comuneros de París, discípulo predilecto de Marx, poderoso como un titán mítico combatiendo a los dioses del Olimpo, repitió aquello de sus lecturas del Manifiesto Comunista y su autor: "El cielo no se toma por consenso, se toma al asalto". El cielo al que se refería no era naturalmente el que el Señor "nos tiene prometido" a los cristianos (el del hermoso soneto, poema predilecto de mi querido Juan Carlos Martín Aparicio, que sus hijos leyeron en el cementerio), el de "No me mueve mi Dios para quererte€". El cielo que quisieron asaltar tampoco es el de Cortázar: "En lo alto está el Cielo, abajo está la tierra, es muy difícil llegar con la piedrecita al cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo". Claro que el argentino ("Rayuela") se refería a ese juego cuyos "Ingredientes (son): una acera, una piedrecita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores", o sea, el divertido y sencillo pati de nuestra infancia —pichi al sur de Salamanca—, el peletre de Galicia, el tejo de Canarias€ en la calle o la plazuela, sin móviles ni tablet.

¿Qué era entonces el cielo?: El poder, la dictadura del proletariado. Quiso lograrlo aquel grupo fundador de Podemos, donde ninguno tiene un solo callo en las manos, ni una mínima experiencia política, ni un expediente académico notable, ni mucho menos hechuras de hombre de Estado. Eran estudiantes o profesorcillos revolucionarios y golfos. Mucho arroz para tan poco pollo. Asaltar Moncloa, la Bastilla o el Palacio de invierno, necesitan de un pueblo harto de corrupción política, y con una renta per cápita muy inferior. "¡Ah del castillo, dijeron./ Bajad presto ese rastrillo!". Y los más curtidos, los ocupantes de la fortaleza del poder, contestaron tranquila, plácidamente, como Muñoz Seca en su Don Mendo: "Para asaltar torreones, cuatro Errejones son pocos/hacen falta más€ Quiñones".

Errejón, ese chico que quieren que devuelva su acta de diputado, contra el que los hasta ahora suyos van a luchar en otra candidatura, es un carota de izquierdas, perfectamente comparable con los carotas de derechas, que inició su vida pública con una beca negra regalada por un profesor amiguete de la Universidad de Málaga (hoy diputado de Podemos), sin pisar el campus. Eso, ser cofundador de Podemos, y cuatro conceptos marxistas mal digeridos, es todo su bagaje para hacerse ¡nada menos que con la Comunidad de Madrid!, sálvese quien pueda.

Si es cierto, como cantan los niños mejicanos, que "para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, y ay arriba y arriba, arriba iré€", Errejón le ha quitado las dos escaleras al trepador Iglesias, que queda agarrado a la brocha sin poderla mojar en el cubo lleno de pintura —naturalmente morada—, con que pintar los cielos. Y es que el cielo es azul. Y Pablo, como en la Sonatina, "ha perdido la risa, ha perdido el color€/y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor".