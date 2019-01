Presupuesto: negar la evidencia

Hace no mucho un amigo me contaba que, años atrás, fue sorprendido por su mujer en una situación propia de un vodevil, porque se encontraba en el dormitorio conyugal con una buena amiga faltando al sexto mandamiento. Cuando pregunté qué era lo que había hecho para salir de un momento tan embarazoso, me respondió con una frase lapidaria: "negar la evidencia". Vamos, que, según sus explicaciones, ante las reiteradas preguntas de su esposa y, a pesar de la presencia de la amiga en el lecho, él insistía en que allí no había una tercera persona. Me argumentó que él no pretendía echar cara al asunto, sino que de lo que se trataba era de salvar un momento tan complicado y que no se produjese una situación más explosiva todavía. Dice que lo consiguió, porque su cónyuge se marchó en pocos minutos, incapaz de explicarse cómo su todavía marido se atrevía a negar lo que sus ojos estaban viendo.

He recordado esta anécdota al leer en LA GACETA las explicaciones que ha dado la subdelegada del Gobierno al maltrato que recibe Salamanca en los Presupuestos Generales del Estado. Al igual que mi amigo ha negado la evidencia y salvado el primer golpe. Luego ya veremos cómo continúa el proceso. No ha sido el único caso, porque en Ávila su colega subdelegado ha adoptado la misma actitud, ante otro ejemplo de maltrato presupuestario evidente. Debe ser que han recibido instrucciones en este sentido, porque, por las informaciones recibidas, esta situación se puede hacer extensiva al conjunto de las provincias de Castilla y León. Y es que nuestra Comunidad ha salido malparada en las cuentas para 2019 que ha anunciado el Gobierno de Sánchez hace una semana, saltándose a la torera uno de los artículos de la Constitución sobre los plazos de presentación, algo en lo que no se ha reparado mucho.

Por cierto, el que no negó la evidencia ayer fue Íñigo Errejón, que, abandonó a su compañero de correrías, Pablo Iglesias, al que debe haber amargado la baja paternal para marcharse con la actual alcaldesa de Madrid, Carmena, de cara a las próximas elecciones, las autonómicas en su caso, Para algunos de sus hasta ahora correligionarios se trató de una sorpresa, mientras que otros hablaron de traición. Y es que como ya escribí en una ocasión a propósito de Podemos y sus confluencias, sus miembros solo estaban de acuerdo en dos puntos: el primero, en tener un enemigo exterior; el segundo, que estando de acuerdo en el punto primero, mantenían desacuerdos en todo lo demás, lo que iba a provocar grandes peleas entre ellos. Y en esas andan, porque sus guerras internas no se dan solo en Madrid, sino que se multiplican en otras regiones. Aunque lo intenten, no pueden negar la evidencia. Por cierto, mi amigo se divorció, como Iglesias y Errejón.