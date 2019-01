Partos en la tele

Os ha pasado alguna vez que leéis algo rápido y tenéis que volver a leerlo con más calma porque pensáis que os habéis equivocado? A mí sí. Hace muy poco, concretamente con una noticia que decía "El Hospital de Salamanca televisará partos para no incomodar a las madres". Vale, luego al leer la noticia ya lo entendí. Se trata de televisar estos partos para que los estudiantes puedan visualizarlo desde una sala anexa, y no molestar a la madre en el quirófano. Es verdad que el hospital es universitario, y que la única forma de contar con buenos profesionales en el futuro es que puedan ver casos reales durante su formación, pero entiendo que en un momento tan delicado para una mujer, como es el de dar a luz, que tu quirófano se convierta en el camarote de los hermanos Marx no tiene que ser muy agradable.

Es evidente que hay que contar con el consentimiento de la familia que va a tener el bebé, faltaría más que una mujer no pudiera decidir si permitir, o no, una cámara en un momento tan íntimo como el parto. Pero dejando eso de lado a mí se me plantean dudas con la retransmisión en sí. ¿Lo narrará Manolo Lama? ¿Tendremos anuncios? ¿Habrá repeticiones? ¿Tendrá el VAR algo que decir en todo esto? ¿Parto anulado por fuera de juego? ¿Solo podrá haber tres cambios en el equipo médico? ¿Si el parto se alarga hay prórroga? Porque yo había oído eso de casarse de penalti, pero oye esto ya es dar un paso más.

Y es verdad que señalan que se trata de un circuito cerrado, es decir que las imágenes no se graban, no creo que a ninguna mujer le apetezca pensar que existe un vídeo del momento del parto de su hijo fuera de su círculo familiar. También es verdad que existen cámaras en otras unidades, como por ejemplo la unidad de sueño. Pero que te graben durmiendo y que te graben dando a luz no es lo mismo. Para nada.

La iniciativa me parece positiva, teniendo en cuenta el requisito inexorable del consentimiento familiar, no lo concibo de otro modo a pesar del carácter universitario del hospital. Hay que velar por la comodidad de la mujer. No se nos puede olvidar que aquellos que están ingresados ante todo son personas y debe prevalecer su derecho a la intimidad.