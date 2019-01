Ese hombre del chorizo

En la historia de Salamanca tienen su parte los animales. Aquel toro necio que detuvo San Juan de Sahagún. El verraco que abrió a Lázaro al conocimiento del mundo. El caballo que montaban aquellos caballeros que saqueaban el sur del Duero hasta que mordieron el polvo en la Valmuza, animal imprescindible en nuestro campo, como lo es en cantos populares el Burro de Villarino. ¿Y la rana? La rana lo es todo; viene gente de todas partes a verla. Mateo Hernández dejó en Béjar un zoológico maravilloso de texturas suaves. Con bueyes –está representado en la catedral—se traían las piedras que forman nuestros monumentos y con cigüeñas fueron formándose las generaciones de charritos. Pronto regresarán llamadas por San Blas.

El cerdo ha sido despensa doméstica y es hoy industria: el informe empresarial de Unicaja presentado ayer en el Casino dice que hay mucha excelencia empresarial en la provincia y que, fijo, sospecho, que tiene que ver con el cerdo. Fue una cita importante. A mi lado tuve a Santiago Aparicio, que es mandamás de Cecale, la patronal regional, y más allá estaba Benjamín Crespo, empresario y presidente de la Cámara de Comercio; vi a Alain Saldaña, presidente de los hosteleros, y había reconocidos empresarios, como los hermanos Díaz, Jorge Recio, Antonio Hidalgo, Juan Luis Feltrero, Francisco Rodríguez€ había caras del cooperativismo agrario, del jamón y la mesa, como Gonzalo Sendín, y del gobierno local: Javier Iglesias, Chabela de la Torre, Enrique Sánchez Guijo, Encarnación Pérez€ Esa mañana llovían datos, cifras, porcentajes como si no hubiera un mañana para retratar a la empresa de Castilla y León. Tienen la crónica más adelante y les recomiendo que la lean, metabolicen y saquen conclusiones.

Se eligió San Antón para sacar a la luz el retrato, que es día de panecillos, manteladas y bendiciones. Desayuné el panecillo, que en seco tiene algo de yeso, pero está rico. Sí, lo mojé en el café. La mantelada, con su relleno chacinero, es asunto bejarano y un homenaje a una de las excelencias del cochino: el chorizo. El chorizo comenzó siendo negro como el carbón y la morcilla, lo dicen Quevedo y Néstor Luján, y no pienso enmendarles, y gracias al invento del pimentón tiene ese color tentador de nuestros días. Si desea más información, el libro "Como piñones mondados", de Luján, le colmará de referencias. En Salamanca, donde tantos chorizos se producen, hubo una calle de la Longaniza por donde hoy discurre la de Balmes, que era como un "cordón sanitario" (expresión de moda) ya que era como un límite de la judería salmantina. Forman parte los chorizos de los aguinaldos de mozos quintos, en Navidad, y de los festejos de ahora en Ciudad Rodrigo. Del chorizo, tan celebrado estos días, no se escapó ni Unamuno, que escribió "El hombre del chorizo", claro que siendo como era€" este hombre del chorizo es solo triste pesadilla de nuestra alma española". Don Miguel era así y eso que veraneaba en Candelario, tierra del famoso choricero de Bayeu y seguramente de los retratados por nuestro Gombau.

En fin, ya están benditos los cerdos de la matanza y otros animales de compañía. San Francisco fue de nuevo testigo. Por allí andaban discretamente Eleuterio Ferreira y el capuchino David de la Calzada, recuperadores de la tradición en la capital.