Los más golfos de Salamanca

Uno de ellos va a la casa del vecino para comer y siempre encuentra el consuelo del "pan de los pobres". Tanto halla, que en los próximos meses están a punto de nacer entre 12 y 14 hijos de la promiscuidad e, insaciable, cada día que pasa aumentan sus probabilidades de traer al mundo varios bastardos más. Otro salta cada día en busca de lo mismo, pero sin suerte, y otros tres se van de garbeo carretera adelante casi cada noche mirando a derecha e izquierda.

Los cinco salidos viven en una finca de Sando de Santa María y llevan dos meses y medio con esta actividad febril que está a punto de acabar con la salud de los dueños de las explotaciones próximas. Uno de ellos, el propietario de las 14 novillas que ahora esperan un becerro de uno de ellos, sabe que hay otras 16 que podrían caer en sus redes. Casi cada tarde se lo encuentra en su cercado, gordo de comer su pienso y dichoso, y en ese momento planea la posibilidad de acabar con esto y mandar a China el ingrediente clave de la "sopa de doble látigo". De momento reza para que ninguna de las vacas del perdido tenga problemas en el parto y no le queda otra que dejar fuera del cercado al "noviete" de pura raza que les tenía reservado porque cree que encima podría matárselo el bicho, ofendido cual marido cornudo.

Los ganaderos sufren por sus ganaderías y los vecinos por sus paseos, alterados desde que los otros tres toros están por carreteras, caminos y que, a este paso, cualquier día se toman algo en el bar. La Guardia Civil ya tiene a Sando en su ruta y quien conduce de noche y es del pueblo va a 10 sin anuncio de radar, no a más, porque sabe que en cualquier momento se le puede cruzar la pandilla de los azotacalles. El problema es para quien no sabe nada de tanto golfo ni tampoco del propietario de semejante camada, un figura investigado hace un año después de que el Seprona se encontrara en su finca 22 vacas muertas y otras 59 a punto de morir.

Pues un año después, ahí está, sorprendentemente aún con ganado. Pero ahora sus vacas están gorditas porque las alimentan los vecinos, santos, y no saben cómo actuar cuando ven en su finca a los bichos: si los asustan, se la juegan porque son mediobravos; si los encierran, también, porque si mueren les caen encima los animalistas; y si avisan al propietario, saben que se hará el loco.

El "modus operandi" del sujeto lo tienen estudiado: suele está por los alrededores, pero cuando llega un coche de la Junta encuentra una encina tras la que esconderse. Pasa de inspecciones y como tiene chequera ha pagado como si nada los nueve expedientes que le abrió el Gobierno regional por falta de colaboración, alguno de ellos de 3.000 euros. Y de noche, vive, porque sabe que así se lo ahorra en alimentación. Y así un día tras otro.

Ahora los vecinos se han hartado de mantener su ganado y de jugarse la vida en la carretera y en los caminos y han logrado movilizar a la Junta que, de momento, intentará comprobar el estado de su ganado el próximo día 28 y hasta entonces pretende saber si las reses están identificadas porque, de no ser así, irán directitas al matadero. El becerro más golfo, el que hasta ayer esperaba 14 hijos, está perfectamente identificado para desgracia del que le quiere poner un cinturón de castidad al estilo del que se puso de moda en Kenia cuando una mujer le cortó el pene a su marido por infiel.

De aquí al 28 faltan 10 días de sufrimientos, de posibles desgracias y riesgos sanitarias. Resulta difícil comprender cómo el dueño de los bichos puede seguir teniendo ganado después de lo que se encontró el Seprona en su casa y complicado entender cómo la Consejería de Agricultura, que no deja mover un papel a Salamanca sin que se lo notifique -porque cada vez la centralización es mayor-, ha permitido la irreverente sublevación de este ganadero y sus constantes pedorretas a los servicios veterinarios de la Junta. También sorprende que ahora mismo Valladolid sea una tumba y le deje el marrón a Salamanca, aún con el riesgo de hacer creer al ciudadano que la Consejería se apunta a lo bueno y deja lo malo a las provincias.

La esperanza está en que la propia consejera tome las riendas del asunto... o reparta preservativos.