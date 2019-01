Barcelona, no lo sé. Tarragona, no lo sé. Lérida, no lo sé. Gerona, no lo sé. No sé qué necesita Cataluña, creo que poco o nada, pues desde el franquismo aquella región ha sido regada de prebendas, millones, fábricas, y de nuestra mano de obra, emigrante porque aquí nada nos dieron. Y así, hasta hoy, hasta este Gobierno de locos y desaparecidos (¿dónde está el astronauta?) que ha decidido financiar a los "catanazis" para mantenerse en su apestosa burbuja de poder.

Estoy indignado, queridos lectores; estoy que me subo por las paredes. Hoy también. No sé qué necesita la Cataluña de los nazis ni me importa, pero sí sé qué necesitan Castilla y León, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha€ Sí sé, y muy bien- qué necesita Salamanca: todo, pues nada nos dieron. Nunca, ni los rojos, ni los coloraos, ni los azules, ni nadie. Estoy indignado con el anuncio, recogido ayer por LA GACETA, de que este Gobierno de chupatintas retira el presupuesto para el enlace de autovías junto al barrio de Buenos Aires para poder pagar las juergas de los catalanes.

Sólo se me ocurre liarme a mamporros contra toda esta chusma política, la de ahora por robarnos lo que es legítimamente nuestro, y la de antes porque en tantos años poco o nada hizo con esta Salamanca abofeteada una y otra vez por todos, por los de Madrid, por los de Valladolid, y por la propia clase política salmantina, cuyo 80 por ciento no vale ni para fregar escaleras con un mínimo de dignidad. Resulta increíble que gente como Fernando Pablos, otro profesional de la vida eterna, sea capaz de sacar la cara por un Gobierno, el de su jefe Sánchez, que no sé si tiene más instinto asesino, suicida, o es puro delirio por las películas "snuff", cuyas víctimas somos nosotros.

Los "catanazis" nos dejan sin el necesario enlace de Buenos Aires —para alegría de los caciques locales— y aquí seguimos silbando, hablando del frío que hace y contando locales en venta o alquiler. Váyanse. Pero todos€. Que nos dejen al menos morir tranquilos, ajenos a esta España secuestrada y desfigurada.